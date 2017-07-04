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مواصلات

السماح قريبا للمسافرين على الخطوط الجوية العربية السعودية بحمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة﻿ ﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
السماح قريبا للمسافرين على الخطوط الجوية العربية السعودية بحمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة﻿ ﻿

واس: تعمل الخطوط الجوية العربية السعودية, بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، على تطبيق التوجيهات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فيما يخص الإجراءات الأمنية البديلة التي ستسمح للمسافرين بحمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة الكبيرة داخل مقصورات الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية .


وتعمل "السعودية" حالياً على استيفاء المتطلبات المحددة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في هذا الشأن، بحيث يتم السماح لجميع الضيوف المسافرين إلى أمريكا في موعدٍ أقصاه 2017/7/19 م، باصطحاب أجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الركاب، وستُصدر "السعودية" بياناً إلحاقياً بهذا الخصوص فور إنهاء الإجراءات.

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