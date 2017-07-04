خصخصة مطار الرياض سترفع عدد شركات الطيران فيه الى 60

نقلت صحف سعودية عن رئيس لجنة وكلاء الطيران بغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور حسين الزهراني، أن خصخصة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، سترفع أعداد شركات الطيران التي بإمكانها الهبوط به من 37 شركة إلى ما بين 50و60 شركة خلال 5 سنوات من بداية خصخصته.

وأوضح الزهراني في صحيفة "عكاظ"، أن خصخصة حصة من مطار الملك خالد بالرياض ستؤدي إلى رفع أعداد الرحلات المسيرة من وإلى المطار، مبينا أن حركة الهبوط والإقلاع ستشهد مزيدا من التنظيم خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن العملية ستخلق آلاف الفرص الوظيفية وأن أي جهة استثمارية داخلية أو خارجية رغبت الدخول في تشغيل مطار الملك خالد، فإن لها خططها التطويرية، التي ستنعكس على منظومة وأداء مطار الملك خالد بالرياض. وأضاف أن المستثمر المتوقع دخوله في خصخصة المطار سيضع خطة سنوية كل 5 أو 10 سنوات، وقد تصل خططه إلى 20 سنة، بما سيسهم في مراجعة أداء الشركات والتطوير المستمر في أعمالها، وانعكاس ذلك على توسعة صالات المطار وتطوير الخدمات.

وأعلن مؤخرا أن السعودية تدرس خطة لبيع حصة من "مطار الملك خالد الدولي" بالرياض، وذلك في إطار عملية الخصخصة الشاملة التي بدأتها المملكة. يذكر أن شركة الطيران المدني القابضة طالبت البنوك الاستثمارية المحلية والدولية بالتقدم لمنصب مستشار لخصخصة مطار الملك خالد بالرياض، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرغ". وذكرت الوكالة أنه قد يعين المستشار قبل نهاية يوليو الجاري، وأنه من المتوقع أن يخصخص المطار مطلع العام القادم.







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