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افتتاح محطة مونوريل جديدة في نخلة جميرا

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 4 يوليو 2017
افتتاح محطة مونوريل جديدة في نخلة جميرا

أعلنت شركة نخيل العقارية افتتاح محطة مونوريل حديقة الاتحاد على جزيرة نخلة جميرا لتسهيل الوصول إلى حديقة جميرا الوسطى ومول جاليريا جولدن مايل.  وتقع المحطة على مقربة من جولدن مايل ويسهل الوصول إليها من الشقق الساحلية على الجزيرة بحسب صحيفة البيان. 

 

ويستخدم نحو مليون راكب مونوريل نخلة جميرا سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع افتتاح مزيد من عوامل الجذب على الجزيرة. وتشمل المشاريع المقبلة نخيل مول وذا بوينت وسيكون لكل منهما محطة مونوريل خاصة به.  وارتفع عدد مستخدمي مونوريل جزيرة النخلة بنسبة 70% خلال السنوات الأربع الماضية. وكان العدد في عام 2013 نحو 590 ألفاً، وفي العام التالي ارتفع إلى 685 ألفاً، ثم زاد في عام 2015 إلى 878 ألفاً، ثم إلى مليون راكب العام الماضي.

 

 

ويستخدم المونوريل حاليا 3 آلاف راكب يومياً، المتوقع أن يصل العدد في العام الجاري إلى 1.1 مليون راكب.  وقال علي راشد لوتاه رئيس شركة نخيل، إن مونوريل جزيرة النخلة من أكبر قصص النجاح على الجزيرة وافتتاح محطة مونوريل حديقة الاتحاد دفعة قوية للمستثمرين والسكان والزائرين وتجار التجزئة، ويؤكد التزامنا بتوفير الجديد من الخدمات لهذا المجتمع الشهير عالمياً. وأضاف أن أعداداً أكبر تستطيع الآن الاستمتاع بمزيد من التسهيلات على جزيرة النخلة دون استخدام سياراتهم.

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