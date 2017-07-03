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مواصلات

الشارقة تحذر المسافرين من ركن السيارات في مواقف المطار أو المساجد

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 يوليو 2017
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الشارقة تحذر المسافرين من ركن السيارات في مواقف المطار أو المساجد

حذرت بلدية الشارقة المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي من إيقاف سياراتهم في المناطق المجاورة للمطار، مثل مواقف مسجد السلف الصالح والساحات المجاورة في منطقة الجرينة، تجنباً لسحبها.

وذكرت إدارة البلدية، وفقا لموقع صحيفة الرؤية، أنها ستسحب السيارات التي تقف في الأماكن الممنوعة وغير المسموح بالوقوف فيها، مطالبة المسافرين لفترات طويلة في الإجازة الصيفية الالتزام بتعليمات ركن السيارات أو تركها مع أشخاص يهتمون بها.

ونصح مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في البلدية خالد بن فلاح السويدي، المقيمين في إمارة الشارقة أو المدن القريبة منها والراغبين في السفر عبر مطار الشارقة، عدم إيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة للمساجد، موصياً بإيداع سياراتهم لدى أشخاص يثقون بهم، بحيث يكونون مسؤولين عنها أو إيقافها في المواقف المخصصة لهذا الأمر، وعدم ترك السيارات مشوهة للمنظر العام.

وأوضح أن ترك السيارات بدون لوحات معدنية لمدة تزيد على 48 ساعة في المناطق التجارية يعتبر مخالفة للقوانين واللوائح، في حين تُمنح السيارات في المناطق السكنية إنذاراً مدته 72 ساعة.

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