مواقف ذكية في مراكز "شرطة دبي" دون أي تدخل بشري

أمر اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالعمل على توفير "مواقف ذكية" لإسعاد المتعاملين في مراكز الشرطة " نايف والرفاعة والمرقبات " كمرحلة مبدئية، وذلك في إطار تحقيق توجهات حكومة دبي بالعمل على إسعاد المتعاملين والتيسير عليهم وتقديم معاملاتهم في زمن قياسي.

وأشار العميد نعيم الخطيب مدير إدارة الإيرادات والصندوق في الإدارة العامة للمالية في شرطة دبي، وفق صحيفة البيان، إلى أن المواقف الذكية ستكون متعددة الطوابق تستخدم آلية عمل ذكية في إيقاف السيارات من قبل المتعاملين، ثم رفعها بطريقة تقنية حديثة إلى المكان المخصص لإيقافها، ثم استدعائها مرة أخرى بسهول ويسر من قبل المتعامل دون أي تدخل بشري.

وأكد العميد الخطيب أن شرطة دبي ستوفر تطبيقاً ذكياً ضمن تطبيقات شرطة دبي يستخدم التكنولوجيا الحديثة في استخدام الموقف وإيقاف السيارات، فيما ستكون هناك رسوم رمزية لقاء خدمة المواقف ستحدد لاحقا.