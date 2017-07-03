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مواصلات

مدينة سعودية صغيرة تسجل 166 قتيلاً ومصاباً بحوادث المرور في العيد

أريبيان بزنس
الاثنين، 3 يوليو 2017
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مدينة سعودية صغيرة تسجل 166 قتيلاً ومصاباً بحوادث المرور في العيد

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تسببت الحوادث المرورية في مدينة الطائف إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة غرب السعودية في مقتل 31 شخصاً وإصابة 135 آخرون خلال أيام عيد الفطر المبارك.

 

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي إن المستشفيات داخل الطائف وخارجها استقبلت وتعاملت مع الإصابات المختلفة، مشيراً إلى 30 فرقة طبية من المستشفيات في نقل الحالات من مواقع الحوادث.

 

ودعت إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف، قائدي السيارات إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية لتجنب الحوادث المرورية.

 

وتسجل السعودية، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق حول العالم، وبحسب إحصائيات سابقة، فإن 19 شخصاً لقوا مصرعهم يومياً في العام 2013 بسبب حوادث المرور، في حين بلغ عدد قتلى عام 2012 ، نحو 17 شخصاً يومياً، أما في 2011 فبلغ العدد نحو 20 حالة وفاة.

 

وقالت الإدارة العامة للمرور السعودي في مارس/آذار الماضي أن نحو 100 ألف شخصاً لقوا حتفهم في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، بسبب حوادث المرور خلال العشرين سنة الماضية.

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