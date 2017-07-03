دبي : 1279 مخالفة مرورية ووفاة إمرأة في اليوم الأول لتطبيق اللائحة الجديدة

1279 مخالفة مرورية تم تسجيلها أمس من قبل دوريات وفرق الإدارة العامة لمرور دبي، وذلك خلال اليوم الأول من تنفيذ اللائحة المرورية الجديدة للمخالفات المرورية، وكان بينها 311 مخالفة حضورية، و968 مخالفة غيابية.

وتوفيت امرأة يوم السبت 1 يوليو في حادث قرب مدخل مركز ابن بطوطة بعد صدمها لحاجز اسمنتي قرابة السادسة صباحا حين كانت تقود بسرعة عالية فقدت بسببها السيطرة بحسب صحيفة الخليج.





وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن تلك المخالفات تصدرتها مخالفة عرقلة حركة السير حيث بلغت 208 مخالفات من بينها 207 غيابية ومخالفة واحدة حضورية، تلتها مخالفة عدم التزام المركبات الخفيفة بخط السير الإلزامي بواقع 125 مخالفة منها 122 غيابية، وجاءت في المرتبة الثالثة مخالفة الوقوف بشكل خاطئ بواقع 98 مخالفة مرورية، ثم مخالفة عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية 66 مخالفة حضورياً، وتسجيل 62 مخالفة لعدم ربط حزام الأمان من قبل السائق، منها 54 غيابية، و3 مخالفات لعدم ربط حزام الأمان من قبل الركاب وهي من المخالفات الجديدة في اللائحة المرورية وفقا لصحيفة الخليج.

وأشار إلى أن إحصاءات الإدارة اليوم الأول لتطبيق اللائحة الجديدة كشفت تسجيل 56 مخالفة انشغال عن الطريق أثناء القيادة باستعمال الهاتف منها 49 غيابية و7 حضورية، وتسجيل 53 مخالفة وقوف وسط الطريق بدون مبرر منها 50 غيابية و3 حضورية، و48 مخالفة الرجوع للخلف بصورة خطرة، و33 مخالفة وقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها جميعها غيابية.

وأضاف أنه تم تسجيل 47 مخالفة غيابية لعدم التزام سائقي مركبات بعلامات وإرشادات المرور، وتسجيل 33 مخالفة منها 32 غيابية ومخالفة واحدة حضورية لإيقاف المركبات على الأرصفة، وتسجيل 33 مخالفة مرورية أخرى للرجوع للخلف بصورة خطرة جميعها حضوري، كما تم تسجيل 31 مخالفة مرورية انحراف مفاجئ لمركبات، وتسجيل 30 مخالفة للوقوف في مكان ممنوع، و17 مخالفة لعرقلة حركة السير، 16 مخالفة حضورية لعبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة للعبور،و22 مخالفة للدخول بالمركبة في مكان، و18 مخالفة للدوران بالمركبة بطريقة خاطئة، و13 مخالفة للدوران بالمركبة من غير الأماكن المخصصة للدوران.



وأكد أنه تم تسجيل 12 مخالفة لدخول الشارع قبل التأكد من خلوه، ومخالفة واحدة لزيادة نسبة التلوين عن 50%، و5 مخالفات لترك مركبات في الطريق ومحركها دائر، و5 مخالفات لعدم استخدام الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران، و6 مخالفات تجاوز بصورة خاطئة، و3 مخالفات تجاوز من كتف الطريق، ومخالفة واحدة لإيقاف مركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام.





من جانب آخر توفيت أمس امرأة في حادث مروري وقع عند السادسة صباحاً على شارع ابن بطوطة مول، وذلك بسبب انحراف المركبة والاصطدام بالحاجز الأسمنتي، حيث كانت تقودها امرأة بسرعة فائقة، وتفاجأت بوجود مطب اصطناعي لم تستطع تفاديه مما أدى إلى انحرافها وصدمها الرصيف والعمود الأسمنتي وتوفت في الحال.