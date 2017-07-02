طيران الإمارات تدشن خدمتها اليومية إلى فنوم بنه في كمبوديا

أطلقت طيران الإمارات خدمة يومية جديدة من دبي إلى بنوم بنه العاصمة الكمبودية عبر يانغون في ميانمار، موسعة بذلك شبكتها في منطقة جنوب شرق آسيا إلى 13 وجهة في 8 دول.

وستوفر الخدمة الجديدة التي ستعمل بطائرات البوينج 777 مزيدا من خيارات التنقل للمسافرين بين بنوم بنه ودبي ووجهات أخرى.

كما ستصبح طيران الإمارات أول ناقلة جوية تربط بنوم بنه ويانغون بخط مباشر منذ عام 2014 ما يلبي الطلب المتزايد على السفر بين هاتين المدينتين سريعتي النمو.