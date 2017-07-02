طيران الإمارات تدشن خدمتها اليومية إلى فنوم بنه في كمبوديا

أطلقت طيران الإمارات خدمة يومية جديدة من دبي إلى بنوم بنه العاصمة الكمبودية عبر يانغون في ميانمار، موسعة بذلك شبكتها في منطقة جنوب شرق آسيا إلى 13 وجهة في 8 دول.
وستوفر الخدمة الجديدة التي ستعمل بطائرات البوينج 777 مزيدا من خيارات التنقل للمسافرين بين بنوم بنه ودبي ووجهات أخرى.
كما ستصبح طيران الإمارات أول ناقلة جوية تربط بنوم بنه ويانغون بخط مباشر منذ عام 2014 ما يلبي الطلب المتزايد على السفر بين هاتين المدينتين سريعتي النمو.
ويعد اقتصاد بنوم بنه وجهة طيران الإمارات الأولى في كمبوديا من أسرع الاقتصادات نموا في جنوب شرق آسيا.. وتساهم العاصمة باعتبارها أكبر مدينة من حيث المساحة ومركزا تجاريا بارزا إلى حد كبير في النمو الاقتصادي للبلاد، وفقا لموقع مينا هيرالد.
تغادر رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 388” مطار دبي الدولي إلى فنوم بنه في الساعة 9:15 من صباح كل يوم، وتصل إلى مطار يانغون في الساعة 5:25 مساءً، ثم تقلع من هناك باتجاه فنوم بنه في الساعة 6:55 مساءً لتصلها في الساعة 9:25 ليلاً.
ويتيح توقيت إقلاع رحلة “ئي كيه 388” من دبي أمام الركاب القادمين من وجهات أوروبية عديدة، مثل باريس ولندن وفرانكفورت، إمكانية مواصلة سفرهم بسهولة وسرعة.
أما رحلة العودة “ئي كيه 389″، فتقلع من مطار فنوم بنه في الساعة 11:10 ليلاً، وتصل إلى مطار يانغون في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، ثم تقلع باتجاه دبي في الساعة 2:10 فجر اليوم التالي لتصلها في الساعة 5:40 صباحا. (جميع الأوقات هي بالتوقيت المحلي لكل من دبي ويانغون وفنوم بنه).المزيد من أخبار الإمارات
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