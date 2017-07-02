أمريكا ترفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية على الرحلات من أبوظبي

وكالات -أكدت طيران الاتحاد، اليوم الأحد، رفع الحظر بالكامل عن الأجهزة الإلكترونية على متن رحلاتها التي فرضته السلطات الأميركية نتيجة للثقة التي حققها مركز السفر الخاص بالولايات المتحدة الأميركية في مطار أبوظبي والإجراءات الأمنية المتطورة، بحسب بيان للشركة.

وقال البيان وفقا لصحيفة الإتحاد،: "إذا كنت تُخطّط للسفر إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب، فإننا نُود إخبارك أنه بات بإمكانك اصطحاب جميع أجهزتك الإلكترونية على متن رحلاتنا المُتجهة إلى الولايات المتحدة من أبوظبي".

وأضاف البيان "أن مكتب الهجرة الأميركي في مطار أبوظبي الدولي لا يُتيح لك تخليص معاملات السفر إلى الولايات المتحدة قبل رحلتك فحسب، ولكن مع إحلال إجراءات التفتيش الأمني الإضافية، يُمكنك الآن اصطحاب جميع أجهزتك الإلكترونية بأمان على متن الطائرة".

ويأتي ذلك عقب مراجعة الإدارة المتعمقة وتحققها من الإجراءات الأمنية المتطورة المطبقة في مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي الدولي اليوم صباحا والموافق 2 يوليو الجاري 2017.

ومع بدء سريان القرار بأثر فوري، يسمح رفع القيود للمسافرين إلى الولايات المتحدة، باصطحاب كافة أجهزة الحواسب المحمولة، والأجهزة اللوحية، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة حيث تخضع لإجراءات الفحص والتفتيش المعززة.

وقالت شركة طيران الاتحاد في بيان، الأحد، "نود التقدم بخالص الشكر إلى ضيوفنا الكرام على تفهمهم وولائهم خلال الفترة التي كان فيها حظر الأجهزة مطبقا".

وبعد تأثر 180 شركة طيران و280 مطار جراء الحظر، من المتوقع أن تكون الاتحاد للطيران واحدة من بين أوائل شركات الطيران القادرة على تلبية التدابير قصيرة الأجل، المطلوبة من قبل إدارة النقل والأمن، نظرا لإجراءات الأمن المتفوقة التي توفرها في مرفق التخليص المسبق لإجراءات السفر.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تشغل في الوقت الراهن 45 رحلة أسبوعيا بين أبوظبي وست مدن على امتداد الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك رحلتين يوميا إلى نيويورك، ورحلة يوميا إلى واشنطن العاصمة، وشيكاغو، ودالاس، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعيا إلى سان فرانسيسكو.

وينفرد ضيوف الاتحاد للطيران المسافرين إلى الولايات المتحدة بتمكنهم من إتمام إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية في مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية القائم في المبنى 3 بمطار أبوظبي الدولي، وهو المرفق الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم التعامل مع الضيوف المسافرين إلى الولايات المتحدة باعتبارهم مسافرين محليين، ومن ثم لا يضطرون للانتظار في طوابير الهجرة والجمارك لإتمام الإجراءات مرة أخرى.





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