Arabian business
مواصلات

"العربية للطيران" تضيف "صحار" كوجهة جديدة في سلطنة عمان

أريبيان بزنس
الأحد، 2 يوليو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"العربية للطيران" تضيف "صحار" كوجهة جديدة في سلطنة عمان

أعلنت "العربية للطيران" - أول وأكبر ناقلة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - اليوم عن تعزيز خدماتها من خلال إضافة "صحار" إلى وجهاتها في سلطنة عمان ضمن الشبكة الإقليمية للناقلة وذلك اعتبارا من السابع من يوليو الجاري لتكون الوجهة الثالثة للناقلة الإماراتية في السلطنة بمعدل ثلاث رحلات اسبوعيا .

وتعد هذه الوجهة الجديدة إضافة مهمة إلى عمليات العربية للطيران في السلطنة والتي تحلق حالياً إلى مسقط وصلالة وستعمل على تعزيز فرص السياحة والتعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وتوفير خيارات سفر مباشرة ومريحة لسكان وزوار ولاية صحار.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن افتتاح الوجهة الجديدة الثالثة إلى عُمان يأتي ضمن إطار التزام الناقلة المستمر بتوفير تجربة سفر أكثر راحة وسهولة بين سلطنة عمان والإمارات والتي تعد دليلاً على جهود العربية للطيران المتواصلة في تطوير خداماتها وعملياتها ..مبديا تطلع الشركة الى توسيع قائمة خدماتها وعروضها للمسافرين بين المدينتين أو عبر شبكة وجهات العربية للطيران الكبيرة.

وتعتبر صحار من أقدم المدن العمانية وأعرقها نظرا لأهميتها التاريخية ويعد ميناء صحار الاستراتيجي المتوسط للتجارة العالمية بين أوروبا وآسيا من أحد الأعمدة الاقتصادية الأساسية في الدولة ومركزاً رئيسياً لأنشطتها الصناعية.

يشار الى أن العربية للطيران تشغل رحلاتها إلى 130 وجهة من خمس مراكز عمليات موزعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

هرجيسا في الصومال وجهة العربية للطيران الجديدة

"استثمر في الشارقة" تحلق في 3 قارات على متن "العربية للطيران"

509 مليون درهم صافي أرباح العربية للطيران في 2016

العربية للطيران تفوز بجائزة "مبادرة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات"عن برنامج سحاب الخير

تعليقات

المزيد في مواصلات

مواقف ذكية في مراكز "شرطة دبي" دون أي تدخل بشري

مدينة سعودية صغيرة تسجل 166 قتيلاً ومصاباً بحوادث المرور في العيد

دبي : 1279 مخالفة مرورية ووفاة إمرأة في اليوم الأول لتطبيق اللائحة الجديدة

طيران الإمارات تدشن خدمتها اليومية إلى فنوم بنه في كمبوديا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تقرير: اندماج تقنيات الواقع المعزز والافتراضي مع الواقع المادي المحسوس

ديار للتطوير تطلق حملة ترويجية للاستثمار في مشاريعها العقارية بدبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »