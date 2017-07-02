"العربية للطيران" تضيف "صحار" كوجهة جديدة في سلطنة عمان

أعلنت "العربية للطيران" - أول وأكبر ناقلة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - اليوم عن تعزيز خدماتها من خلال إضافة "صحار" إلى وجهاتها في سلطنة عمان ضمن الشبكة الإقليمية للناقلة وذلك اعتبارا من السابع من يوليو الجاري لتكون الوجهة الثالثة للناقلة الإماراتية في السلطنة بمعدل ثلاث رحلات اسبوعيا .

وتعد هذه الوجهة الجديدة إضافة مهمة إلى عمليات العربية للطيران في السلطنة والتي تحلق حالياً إلى مسقط وصلالة وستعمل على تعزيز فرص السياحة والتعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وتوفير خيارات سفر مباشرة ومريحة لسكان وزوار ولاية صحار.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن افتتاح الوجهة الجديدة الثالثة إلى عُمان يأتي ضمن إطار التزام الناقلة المستمر بتوفير تجربة سفر أكثر راحة وسهولة بين سلطنة عمان والإمارات والتي تعد دليلاً على جهود العربية للطيران المتواصلة في تطوير خداماتها وعملياتها ..مبديا تطلع الشركة الى توسيع قائمة خدماتها وعروضها للمسافرين بين المدينتين أو عبر شبكة وجهات العربية للطيران الكبيرة.