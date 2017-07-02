دبي: إغلاق جزئي في الخط الأحمر للمترو لمدة 10 أسابيع يومي الجمعة والسبت

أعلنت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بأنها بصدد إجراء تعديلات إنشائية على مسار الخط الأحمر لمترو دبي ليتم، وفق الخطة المرسومة، ربطه بمشروع مسار 2020 لتمديد هذا الخط إلى مكان إقامة فعاليات معرض إكسبو، التي ستنطلق في العام 2020 في إمارة دبي.

وقال محمد يوسف المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: إن التعديلات الإنشائية ستكون عبارة عن عملية إغلاق جزئي للسكة الحديدية لمسار الخط الأحمر بين محطتي مترو أبراج بحيرات جميرا ومحطة ابن بطوطة، في عطلة نهاية الأسبوع أي خلال يومي الجمعة والسبت فقط ولمدة (10) أسابيع ابتداء من 28 يوليو الجاري وحتى 14 أكتوبر المقبل من العام الحالي، مع العمل على تفعيل الخطة التشغيلية البديلة لتلك الفترة وهي عبارة عن توفير خدمة حافلات سريعة لنقل الركاب بين المحطتين.