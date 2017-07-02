دبي: إغلاق جزئي في الخط الأحمر للمترو لمدة 10 أسابيع يومي الجمعة والسبت

أعلنت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بأنها بصدد إجراء تعديلات إنشائية على مسار الخط الأحمر لمترو دبي ليتم، وفق الخطة المرسومة، ربطه بمشروع مسار 2020 لتمديد هذا الخط إلى مكان إقامة فعاليات معرض إكسبو، التي ستنطلق في العام 2020 في إمارة دبي.
وقال محمد يوسف المظرّب، مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: إن التعديلات الإنشائية ستكون عبارة عن عملية إغلاق جزئي للسكة الحديدية لمسار الخط الأحمر بين محطتي مترو أبراج بحيرات جميرا ومحطة ابن بطوطة، في عطلة نهاية الأسبوع أي خلال يومي الجمعة والسبت فقط ولمدة (10) أسابيع ابتداء من 28 يوليو الجاري وحتى 14 أكتوبر المقبل من العام الحالي، مع العمل على تفعيل الخطة التشغيلية البديلة لتلك الفترة وهي عبارة عن توفير خدمة حافلات سريعة لنقل الركاب بين المحطتين.
وأوضح المظرّب تفصيلا، أن الخطة البديلة للإغلاق الجزئي المذكور سوف تتضمن تشغيل خدمة حافلات سريعة لنقل الركاب بين محطتي مترو أبراج بحيرات جميرا وابن بطوطة، وأن الهيئة أجرت دراسات ميدانية مكثّفة بالتعاون مع الشركة المنفّذة لجعل الخطة البديلة تعمل بكفاءة عالية وسرعة في نقل الركاب بين المحطتين، وذلك في ظل كثافة الحركة المرورية في يومي عطلة نهاية الأسبوع، وأنه حسب الخطة الموضوعة، فإن الشركة المنفذة ستقوم بتطوير وترقية نظام تشغيل القطارات الأوتوماتيكي وإضافة نقطة تحويل السكة (Switches) لتمكين القطارات من الالتفاف والعودة بين محطتي مترو أبراج بحيرات جميرا وابن بطوطة.
وأضاف: إنه سيتوجب على ركاب المترو المتجهين إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، النزول في محطة أبراج بحيرات جميرا وركوب الحافلات المجانية بوصفها بديلا مخصصا للتنقل حتى محطة ابن بطوطة ومن ثم ركوب المترو باتجاه محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة. وأما ركاب المترو المتجهين إلى محطة الراشدية، فسيتوجب عليهم النزول في محطة ابن بطوطة وبالتالي ركوب الحافلات المجانية المخصصة لاستكمال رحلتهم إلى محطة مترو أبراج بحيرات جميرا، ومن ثم متابعة رحلتهم بالمترو باتجاه محطة مترو الراشدية.
وأكد مدير إدارة تشغيل القطارات في مؤسسة القطارات أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائما على أن تسير جميع خدمات النقل الجماعي المقدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع بشكل سلس ودون توقف طوال أيام الأسبوع، وكذلك خدماتها الإلكترونية والذكية، التي تعمل على مدار الساعة والتي تعمل بشكل متكامل مع شبكة المواصلات العامة.المزيد من أخبار الإمارات
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