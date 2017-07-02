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مواصلات

اينوك" تفتتح محطة خدمة جديدة في البرشاء جنوب بدبي

أريبيان بزنس
الأحد، 2 يوليو 2017
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اينوك" تفتتح محطة خدمة جديدة في البرشاء جنوب بدبي

افتتحت مجموعة "اينوك" محطة خدمة جديدة في منطقة  البرشاء جنوب بدبي، وذلك في إطار التزام المجموعة بخططها الاستراتيجية الرامية إلى بناء 54 محطة خدمة بحلول عام 2020.
وتوفر المحطة الجديدة، التي تبلغ مساحتها نحو 40 ألف قدم مربع لعملاء "اينوك" عدة خدمات تسهل تجربتهم في عملية التزود بالوقود، إذ صُممت مداخل ومخارج المحطة حسب لوائح وإرشادات هيئة الطرق والمواصلات في دبي لضمان الدخول والخروج الآمن للمركبات، والحد من تكدس حركة المرور عند الخروج وتخفيف الازدحام داخل المحطة.
كما زُودت المحطة بست مضخات جديدة تضم نظام وقود صُمم للحصول على أقصى معدل للتدفق وفقاً لمعايير السلامة المعتمدة لدى "الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق"، وأُخذ زمن الانتظار داخل محطة الخدمة بعين الاعتبار، إذ رُكبت مضخات توزيع مزودة بخراطيم قابلة للسحب لتزود المركبات بالوقود من جانبي المضخة لتقليص زمن الانتظار.
وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك": "يأتي افتتاح محطة الخدمة الجديدة في إطار استراتيجيتنا طويلة الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجاتها من الطاقة. كما تأتي رؤيتنا كشركة وطنية للبترول متماشية مع خطة دبي 2021 لتصبح مدينة ذكية ومستدامة لأفراد مبدعين وممكنين، ملؤهم الفخر والسعادة. ونأمل من خلال افتتاح هذه المحطة زيادة شبكة التجزئة الخاصة بنا للإستمرار في تلبية احتياجات عملائنا."
وتضم المحطة عدد من التقنيات المستدامة منها تنفيذ صهاريج وخطوط أنابيب وقود معتمدة مزدوجة الجدار من خلال نظام الاحتواء الثانوي للحماية ضد أي تلوث بيئي، وأُتمتَ نظام الوقود في المحطة بالكامل من خلال قياس أوتوماتيكي للصهاريج ونظام إلكتروني للكشف عن أي تسرب، فيما بُنيت المحطة وفقاً لمواصفات واشتراطات المباني الخضراء لبلدية دبي.
كما جُهزت المحطة بأنظمة استعادة الأبخرة (VRS)، ورُكبت إنارة الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 50%، كما تم تطبيق تكنولوجيا نظام التدفق المتغير للمبردات (VRF) لنظام تكييف الهواء، التي يوفر نحو 35% من الطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية.
تقع محطة "اينوك" البرشاء جنوب في شارع أم سقيم بعد عبور شارع الخيل للقادمين من شارع الشيخ زايد ومتجه نحو شارع محمد بن زايد.

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