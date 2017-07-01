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الاتحاد للطيران تشغل طائرتها من طراز إيرباص A380 بين أبوظبي وباريس

أريبيان بزنس
السبت، 1 يوليو 2017
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الاتحاد للطيران تشغل طائرتها من طراز إيرباص A380 بين أبوظبي وباريس

بدأت "الاتحاد للطيران" اليوم تشغيل طائرتها من طراز إيرباص A380 لخدمة واحدة من رحلتيها اليوميتين بين أبوظبي ومطار باريس شارل ديغول.

تم إطلاق الخدمة الجديدة مبكرا من أجل تلبية الطلب الموسمي على هذه الوجهة خلال الفترة من أول يوليو الجاري إلى 28 أكتوبر المقبل ومن 15 ديسمبر إلى 15 فبراير المقبلين، وسيجري بعد ذلك تشغيل الطائرة إيرباص A380 لخدمة رحلات منتظمة على مدار العام بدءا من 25 مارس المقبل.

وتحل الطائرة العملاقة "السوبر جامبو" محل الطائرة طراز بوينغ 777-300ER المرتبة بنظام الدرجات الثلاث التي كان يتم تشغيلها في السابق لخدمة رحلة الشركة اليومية في الفترة الليلية إلى العاصمة الفرنسية.

وقال محمد عبدالله البلوكي النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية بالاتحاد للطيران إن باريس تعد واحدة من أكثر الوجهات رواجا على شبكة الاتحاد للطيران، وتحظى بإقبال كبير من جانب المسافرين لأغراض الترفيه والأعمال على السواء.

وتم استقبال الطائرة بتحية تقليدية من مدافع المياه الاحتفالية فور وصولها إلى باريس وجرت دعوة ممثلي وسائل الإعلام المحلية وعدد من الضيوف الخاصين لمقابلة الفريق التنفيذي بالاتحاد للطيران والقيام بجولة في مقصورات الطائرة الحائزة على الجوائز.

وتشغل "الاتحاد للطيران" صالة انتظار فخمة مخصصة للدرجات الممتازة في مطار باريس شارل ديغول، بما يعزز بصورة كبيرة من تجارب الخدمات على الأرض للضيوف المسافرين في مقصورة الإيوان والدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وأعضاء الفئات الممتازة ببرنامج الولاء التابع للشركة، مع توفر إمكانية الدفع مقابل استخدام صالة الانتظار الفخمة للضيوف المسافرين في الدرجة السياحية.

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