الاتحاد للطيران تشغل طائرتها من طراز إيرباص A380 بين أبوظبي وباريس

بدأت "الاتحاد للطيران" اليوم تشغيل طائرتها من طراز إيرباص A380 لخدمة واحدة من رحلتيها اليوميتين بين أبوظبي ومطار باريس شارل ديغول.

تم إطلاق الخدمة الجديدة مبكرا من أجل تلبية الطلب الموسمي على هذه الوجهة خلال الفترة من أول يوليو الجاري إلى 28 أكتوبر المقبل ومن 15 ديسمبر إلى 15 فبراير المقبلين، وسيجري بعد ذلك تشغيل الطائرة إيرباص A380 لخدمة رحلات منتظمة على مدار العام بدءا من 25 مارس المقبل.

وتحل الطائرة العملاقة "السوبر جامبو" محل الطائرة طراز بوينغ 777-300ER المرتبة بنظام الدرجات الثلاث التي كان يتم تشغيلها في السابق لخدمة رحلة الشركة اليومية في الفترة الليلية إلى العاصمة الفرنسية.