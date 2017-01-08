"طرق دبي" تستحدث خاصية "العناوين المتعددة" إلى نظام الحجز والتوزيع لمركبات الأجرة

استحدثت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات خاصية جديدة إلى نظام الحجز والتوزيع لمركبات الأجرة هي خاصة (العناوين المتعددة) بدلا من اقتصار المتعامل على عنوان واحد عند التسجيل في نظام الحجز والتوزيع، وذلك في إطار حرص الهيئة ومؤسساتها على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في تقديم خدماتها المتنوعة والارتقاء بها.

وأكد عبدالله المهري، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أنه تم استحداث خاصية إضافة عناوين متعددة للمتعاملين في نظام الرد الآلي وسيكون بمقدور أي متعامل إضافة (3) عناوين مثل المنزل والعمل وعناوين أخرى حسب الرغبة، وسيكون بإمكان المتعاملين، خلال الاتصال بنظام الرد الآلي، الاختيار من بين العناوين الثلاثة المذكورة بكل سهولة لإتمام عملية الحجز بدون الحاجة إلى التحدث إلى موظفي الخدمة، وأن الخاصية الجديدة تمنح المتعاملين، لاسيما رواد مركبات الأجرة في دبي، المزيد من المرونة في الاستفادة من خدمات طلب هذه المركبات.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أوضح المهري، أن قطاع النقل بسيارات الأجرة يشهد طلبا متزايدا ينسجم مع التطور العمراني الذي تشهده دبي باعتبارها مركزا اقتصاديا هاما ونقطة جذب للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، وأن عملية التطوير هذه ستعمل على رفع كفاءة الأسطول من خلال تحسين مستوى العمليات بفضل المزايا العديدة، التي يتمتع بها هذا النظام، وسرعة إنجاز طلبات العملاء من خلال إدارة عمليات الحجز والتوزيع المعززة بتقنية المعلومات."

ويُعتَبر مركز الحجز والتوزيع لمركبات الأجرة في دبي الجهة المسؤولة عن تنفيذ طلبات الحجز لمركبات الأجرة في إمارة دبي، التي تردُ إلى المركز من رواد مركبات الأجرة من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زواراً وسائحين. وتمتاز خدمات مركز الحجز والتوزيع بالسرعة والسلاسة حيث يبلغ معدل وصول المركبة للمتعاملين 14.3 دقيقة، فيما يبلغ معدل زمن الرد على المكالمات الواردة 29 ثانية فقط.

يُذكَر أن رقم هاتف مركز الحجز والتوزيع الخاص بطلب وحجز مركبات الأجرة هو: 04-2080808