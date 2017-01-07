الجمارك السعودية تسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة

أعلنت مصلحة الجمارك العامة السعودية، اليوم السبت، عن السماح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسية مثل "الدفرنس" و"الماكينة" بشروط عدة.
وأوضحت "الجمارك" أن هذه الشروط تشمل أن تكون قطع الغيار مصندقة ومغلفة ونظيفة، وعليها عبارة "مجدّدة" غير قابلة للإزالة.
وكانت الجمارك السعودية قررت في أواخر العام 2011 منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، ومنع استيراد السيارات المستعملة المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها التي مر عليها أكثر من خمس سنوات أو التي تعرضت لحوادث مختلفة.
المزيد من أخبار السعودية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الرّئاسة الإماراتيّة تنعي الشّيخ حمدان بن راشد آل نهيان | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
وظائف شاغرة للمعلمين والمعلمات في قطر
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
قطر تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير الإنترنت الأسرع في العالم | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس