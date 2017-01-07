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مواصلات

إغلاق مضيقين بحريين تركيين أمام حركة الشحن بسبب الثلوج

أريبيان بزنس
السبت، 7 يناير 2017
إغلاق مضيقين بحريين تركيين أمام حركة الشحن بسبب الثلوج
صورة ارشيفية لاستنبول- EPA

اسطنبول 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأناضول للأنباء إن مضيقين تركيين أغلقا أمام حركة الشحن البحري اليوم السبت بسبب الثلوج الكثيفة التي تسببت في ضعف الرؤية.

وتسبب الطقس في إغلاق مضيق البوسفور الذي يمر عبر اسطنبول ومضيق الدردنيل في الجنوب. وكلا المضيقان مهم لخطوط شحن النفط والحبوب العالمية.

والمضيقان من أهم مضايق العالم في حركة النقل البحري للنفط حيث يمر أكثر من ثلاثة بالمئة من الإمداد العالمي خاصة من روسيا وبحر قزوين بشكل أساسي عبر الممرات المائية التي تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط.

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