طريق جديد بين الإمارات وسلطنة عُمان العام القادم

أعلن مسؤولون يوم أمس الأربعاء إن السفر بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان سيصبح أكثر سهولة وأقصر مدة بعد افتتاح طريق الفجيرة السريع بطول 15 كيلومتر العام المقبل بحسب صحيفة جلف نيوز.

يمتد الطريق الجديد عبر ستة مسارات وهو باسم شارع الشيخ خليفة بن زايد، ويربط حاليا طريق مليحة مع الفجيرة، سختصر الطريق المسافة بين دبي والشارقة باتجاه الساحل الشرقي، ثم يمتد ليعبر مدينة الفجيرة، حيث يتفرع إلى طريقين أحدهما يرتبط مع الطرق E99 أو طريق الساحل الشرق، والآخر يلاقي الطريق E102 أو طريق الشارقة كلباء بحسب الصحيفة.

وفقاً لوزير تطوير البنية التحتية عبد الله بلحيف النعيمي سيكون الطريق الجديد بمثابة الرابط الرئيسي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وسيساهم بتعزيز الاتصال والحركة بشكل أكثر كفاءة لنقل البضائع والسياح.

وأضاف النعيمي الذي تفقد الأربعاء سير العمل في المشروع الذي تصل تكلفته إلى 120 مليون درهم “سيكون الطريق حلقة وصل بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وسيساعد على تشجيع المزيد من التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن زيادة التواصل الاجتماعي بين كلا الجانبين” وفقا لموقع سنيار الإماراتي.

وتبلغ طاقة استيعاب الطريق الجديد 2400 مركبة في الساعة بكل اتجاه، وسيساعد على تجاوز حركة المرور في المدن بكل من الفجيرة وكلباء، وهذا يعني توفير الكثير من الوقت للمسافرين، بالإضافة إلى تقصير المسافة بالمقارنة مع البدائل الأخرى المتوفرة في الوقت الحالي.

وقال النعيمي إن 30% من العمل تم إنجازه حتى الآن، في حين أن باقي العمل على المشروع سينتهي بحلول الربع الثالث من العام الحالي. وستكون المرحلة الاولى من المشروع المكونة من 4.5 كيلومتر وبتكلفة 28.24 مليون درهم جاهزة بحلول أغسطس من هذا العام، أما المرحلة الثانية التي تتفرع خلف مطار الفجيرة ستمتد لنحو 10 كيلومتر على طول الطريق إلى آخر الحدود مع سلطنة عمان.