السعودية: ارتفاع مخالفات السير بعد تطبيق ساهر

كشفت دراسة حديثة أجراها كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه بجامعة الطائف السعودية أن مخالفات سير قائدي المركبات في المملكة زادت بعد تطبيق نظام الرصد المروري الآلي "ساهر".

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مشرف الكرسي الأستاذ الدكتور فهد الجهني إن الفئات الأصغر سناً بين 18 - 29 عاماً أبدت موافقة قليلة على مقاييس الدراسة الخمسة المعنية بمراعاة "ساهر"، على عكس الفئات العمرية الأكبر التي تهتم بالأنظمة المرورية وتلتزم بها.

وحملت الدراسة الميدانية عنوان "نظام ساهر وأثره في تحسين سلوكيات قائدي المركبات وتقليل الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية"، واستخدمت الاستبيان المغلق لجمع المعلومات من 4 مناطق رئيسية، هي "الوسطى، الغربية، الشرقية، الجنوبية".

وقال الدكتور فهد إن نتائج تحليل الاستبيانات الـ1019 استبياناً أشارت إلى أن مستوى الوعي بنظام "ساهر" لم يصل إلى الدرجة المطلوبة، وأن التعريف والتوعية به وبأهدافه قبل تطبيقه لم يكونا كافيين، مؤكداً أن عدم ثقة السائقين بنظام الرصد المروري الآلي "ساهر" يعتبر النظرة السائدة بناء على مقاييس الدراسة.

وحول إقامة الدراسة من مدينة لا يوجد فيها ساهر، قال الدكتور فهد إن الدراسة نظرت إلى ساهر كنظام مروري بصرف النظر عن مكان تطبيقه وشملت المناطق التي يعمل بها النظام.

وتقوم الدراسة على خمسة مقاييس، هي "درجة الوعي بنظام ساهر، ودرجة الثقة، ومساهمته في تحقيق السلامة المرورية، وتحسين سلوك قائدي المركبات، وأسباب زيادة الحوادث"، وقال الدكتور فهد "إن عدد مخالفات السير التي حصل عليها المشاركون من سائقي المركبات بعد تطبيق "ساهر" كانت أكبر من عدد المخالفات قبل تطبيقه".

ومن النتائج أن نظام "ساهر" أدى إلى تحسين سلوك السائقين، فكانوا أكثر التزاماً عند الإشارات الضوئية المزودة بنظام الرصد المروري الآلي، وبالسرعات المحددة داخل المدن، إلا أنها أكدت في المقابل عدم صحة العلاقة بين زيادة قيمة المخالفات المرورية وتحسين سلوك قائدي المركبات.

وأظهرت أن استخدام "الجوال" أثناء قيادة السيارة يعد السبب الرئيسي في زيادة حوادث الطرق بالمملكة.

و"ساهر" نظام لضبط وإدارة حركة المرور آلياً باستخدام نظم إلكترونية تقنية عن طريق شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية في السعودية التي تسجل معدلات مرتفعة عالمياً في عدد قتلى حوادث السير.

ويشتكي بعض سائقو المركبات من نظام "ساهر"، الذي تم إطلاقه في المدن السعودية، منذ العام 2010، تباعاً، بسبب قيمة المخالفات "المرتفعة" التي يحررها النظام في حق المخالفين. إلا أنه وفقاً لتصريحات مسؤولين، أسهم "ساهر" في خفض الحوادث المرورية.