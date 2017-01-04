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مواصلات

زيادة حركة السفر عبر مطار دبي 9.4% في نوفمبر

أريبيان بزنس
الأربعاء، 4 يناير 2017
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زيادة حركة السفر عبر مطار دبي 9.4% في نوفمبر

(رويترز) - قال مشغل مطار دبي الدولي اليوم الأربعاء إن حركة الركاب عبر المطار -أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين على رحلات طيران دولية- زادت بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.58 مليون شخص في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

 

وفي أول 11 شهراً من العام 2016، نمت حركة المسافرين بنسبة سبعة بالمئة إلى 75.95 مليون مسافر. وجاء الارتفاع لأسباب منها زيادة الرحلات من وإلى الهند بعدما دشنت شركات طيران منها "سبايس جيت" و"جيت إيروايز" و"اير إنديا" خدمات جديدة وزادت الطاقة الاستيعابية في العام الماضي.

 

وزاد حجم الشحن الجوي بالمطار 7.5 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى 234 ألفاً و743 طناً من البضائع في حين زاد حجم الشحن في الأشهر الأحد عشر الأولى 3.3 بالمئة إلى 2.36 مليون طن.

 

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