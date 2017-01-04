تحويل هيئة الطيران المدني السعودية لشركة قابضة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة

كشفت مصادر عن توجه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري السيادي للمملكة.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مصادرها التي وصفتها بالمطلعة إن من بين التنظيمات التي ستستحدث جراء القرار "نقل ملكية جميع المطارات والأراضي التابعة للهيئة إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ما عدا الأراضي الخاصة بالتوسعات المستقبلية والأراضي الخاصة بالتطوير التجاري، وإنشاء شركات للمطارات (على غرار شركة مطارات الرياض)، تملكها شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ومن ثم تنقل إليها ملكية الأراضي الخاصة بالتوسعات المستقبلية والأراضي الخاصة بالتطوير التجاري، على أن يقتصر استخدام تلك الأراضي على الأغراض المخصصة لها".

وقالت المصادر إنه طُلب من الهيئة العامة للطيران المدني اتخاذ ما يلزم لتحويل شركة الطيران المدني السعودي القابضة إلى شركة مساهمة، على أن يرفع وزير النقل إلى مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بأسماء المرشحين لتولي المناصب القيادية العليا في شركة الطيران المدني السعودي القابضة.

وفي مايو/أيار 2016، قال مدير عام التنمية التجارية والممتلكات بالهيئة العامة للطيران المدني صخر الملحم إن السعودية تسعى لخصخصة 11 مطاراً داخل المملكة حتى العام 2020 وإنه "تم البدء في خصخصة مطار الملك خالد الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري، تحت مسمى شركة مطارات الرياض والتي من المقرر إعلان انطلاقها قريباً ستكون شركة مستقلة إدارياً و مالياً".

وقال "الملحم"، حينها أيضاً، أن هناك خطة موسعة لخصخصة قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني ومطاراتها على أن يتم ذلك تدريجياً، بالإضافة إلى خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى شركة خدمات الملاحة الجوية وذلك خلال الربع الثاني من هذا العام (2016) بالإضافة إلى قطاع تقنية المعلومات والذي سيتم خصخصته تحت مسمى الشركة السعودية لنُظم معلومات الطيران وذلك خلال الربع الثالث من 2016.

وأضاف "سيتم خصخصة بقية الوحدات الإستراتيجية في المطارات الدولية و ذلك على مدى الخمس سنوات القادمة حتى 2020، وتلك مرحلة أولى تستهدف 11 مطاراً".

ووفقاً لإعلان سابق من الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت عن خطة لخصخصة مطاري جدة والدمام العام المقبل 2017. وستجري خصخصة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة -وهو المطار الأكثر انشغالاً في المملكة- في الربع الثاني من 2017؛ إذ تسعى المملكة إلى إيجاد سبل لدعم مالية البلاد بعد هبوط أسعار النفط، وسيتبع ذلك مطار الملك فهد الدولي في الدمام في الربع الثالث من العام ذاته.

وقال "الملحم" إن الإحدى عشر مطاراً تتضمن (مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الملك خالد، مطار الملك فهد الدولي، مطار أبها والقصيم وحائل وبيشه والباحة وينبع وجازان ومطار الإحساء) ، وتعد قرى الشحن والفنادق والمراكز الطبية والمستشفيات و المجمعات التجارية ومراكز للمعرفة والتعليم إنشاء المراكز الترفيهية أبرز الأنشطة المُستهدفة.

وأعلنت السعودية ملامح "رؤية السعودية 2030" خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية، تعتمد على خصخصة بعض شركات القطاع العام، وتهدف إلى تحقيق إصلاحات من بينها إنشاء صندوق سيادي كبير وخصخصة شركة أرامكو العملاقة للنفط عبر طرح حصة منها في اكتتاب عام وخفض دعم الطاقة وتعزيز الاستثمارات وتقوية دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة كفاءة الحكومة.

صندوق الاستثمارات العامة

يقع صندوق الاستثمارات العامة من الناحية الإشرافية تحت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ مارس/آذار 2015. وقد أعيد بناء إستراتيجية الصندوق بعيدة المدى لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.

ويدرس صندوق الاستثمارات العامة منذ العام الماضي الاستثمار في قطاعات متنوعة في السعودية ودول أخرى.