تطبيق مواصفات جديدة لسكن سائقي سيارات الأجرة في المدن العمالية بأبوظبي

أعلنت المؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة عن تطبيق مواصفات جديدة في سكن سائقي سيارات الأجرة في جميع المدن العمالية بأبوظبي إعتبارا من بداية النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بالتعاون و التنسيق مع مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة.

وتشترط المواصفات الجديدة لسكن سائقي سيارات الأجرة، أن تتوافر فيها أرقى المواصفات العالمية وجميع الوسائل التي تؤمن راحتهم وسلامتهم، وتوفر لهم كافة شروط الحياة الكريمة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سعادة سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الإقتصادية المتخصصة أن إقرار المواصفات الجديدة لسكن سائقي سيارات الأجرة في أبوظبي يعكس مدى إلتزام قيادتنا الرشيدة في حماية حقوق العمال وتحسين شروط عملهم بشكل مستمر وبما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، مشيرا إلى أن هذه المواصفات تمثل إضافة نوعية جديدة لإمارة أبوظبي تؤكد على التزامها القانوني والأخلاقي بتوفير ظروف معيشة آمنة وصحية لجميع العمال وتراعي المعايير المحلية والدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وأكد الخييلي أن المؤسسة العليا تبذل قصارى جهدها من أجل تطبيق هذه المواصفات على الشكل الأمثل وتوفير السكن المناسب و المريح لجميع سائقي سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي وفق تكلفة مدروسة وأسعار مناسبة لميزانيات الشركات المشغلة لهذا القطاع.

ومن جانبه قال المهندس خادم صوايح المهيري المدير التنفيذي للعمليات وحدة المدن السكنية أن المواصفات الجديدة أقرت بناء على نتائج ومقترحات إجتماعات العمل التشاورية بين ممثلين عن المؤسسة العليا ومركز تنظيم النقل في سيارات الأجرة ودائرة الشؤون البلدية والنقل في إمارة ابوظبي، وهي جاءت بعد زيارات ميدانية إلى المدن العمالية تم من خلالها التعرف على الوحدات السكنية المقترحة لإسكان سائقي سيارات الأجرة والخدمات المقدمة لهم.

من جانبه قال سعادة محمد درويش القمزي مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، أن تبني المواصفات الجديدة لسكن سائقي سيارات الأجرة جاء في سياق سياسة المركز الهادفة إلى الإرتقاء بقطاع النقل بسيارات الأجرة إلى أعلى المستويات العالمية من حيث الجودة والإستدامة، وذلك من خلال إعداد وتطوير التشريعات والقوانين والخطط الإستراتيجية الخاصة بتنظيم قطاع النقل بسيارات الأجرة، إضافة إلى مراقبة الخدمات المقدمة ورضا المتعاملين بشكل مستمر، ومن خلال الإشراف على مشغلي سيارات الأجرة، والسعي الدائم لتحسين الخدمات بما يتماشى مع إحتياجات المتعاملين وتوجهات إمارة أبوظبي المستقبلية".

وأضاف القمزي أن "ترنسآد" يلزم الشركات السبع المشغلة حاليا لقطاع سيارات الأجرة في أبوظبي بتوفير السكن لجميع سائقيهم وفق المواصفات الجديدة التي تم تبنيها، حيث ستكون هذه المواصفات شرطا أساسيا في عقود الإمتيازات الجديدة التي سيتم توقيعها مع هذه الشركات قريبا بحيث يبدأ سريانها مع نهاية يونيو 2017، مشيرا إلى أن عدد سائقي سيارات الأجرة في إمارة أبوظبي الذين يقطنون في المدن العمالية يبلغ 10 ألاف و965 سائقا.

وأكد القمزي أن مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة سيتابع مدى إلتزام الشركات المشغلة بتوفير السكن العمالي لسائقيها وفقا للمواصفات الجديدة، وذلك بدءا من تاريخ سريان الإتفاقيات الجديدة الموقعة معهم، مشددا على أن تنفيذ هذه المواصفات بما توفره من راحة في الظروف المعيشية لسائقي سيارات الأجرة ستساعد على تحسين إنتاجيتهم وتحفيزهم على مزيد من العطاء الأمر الذي ينعكس إيجابيا أيضا على الشركات المشغلة.