اللبنانية كريستي سركيس تتقاضى أكثر من 100 ألف ريال شهرياً من الخطوط السعودية

أكدت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن اللبنانية كريستي سركيس التي عينتها شركة الخطوط الجوية العربية السعودية كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي تتقاضى راتباً أكثر من 100 ألف ريال شهرياً وهو يعد مخالفة من بين 20 ضابطاً ومعياراً لاستقطاب الكفاءات المتميزة في المملكة.

ونقلت صحيفة "مكة" اليومية عن مسؤول في الخطوط السعودية، دون ذكر اسمه، إن التعاقد مع كريستي سركيس محدد بفترة زمنية، لتنفيذ مهام محددة، تتوافق مع متطلبات التشغيل الدولي وعضوية الخطوط السعودية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وتحالف سكاي تيم الذي يتطلب أشخاصاً مؤهلين في مجال الإعلام الدولي للطيران، وتماشياً مع التوجه الجديد نحو التوسع الدولي للمؤسسة.

وقال المسؤول إن المهام المنوطة بكريستي خلال فترة التعاقد معها تتلخص في تقديم الاستشارات فيما يتعلق بالاتصال المؤسسي الدولي والتواصل مع الإعلام وشركات الطيران الدولية.

وأضاف أن "التعاقد مع كريستي لا يخالف أنظمة العقود الاستشارية، ويدعم جهود الخطوط السعودية في التواصل المؤسسي الدولي والتعريف ببرنامجها الطموح للتحول والخطة الإستراتيجية 2020 التي من أهدافها النمو الشامل في التشغيل داخلياً ودولياً".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة انتقادات وجهها مغردون للخطوط السعودية إثر انتشاء نبأ تعيين اللبنانية في مركز مرموق داخل الناقل الوطني "في ظل وجود كفاءات وطنية مؤهلة خاصة في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال"، ما دفع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة (نزاهة) إلى فتح تحقيق حول تعيين "سركيس" بهذا المنصب.

وبحسب صحيفة "مكة" فإن الضوابط التي خالفها عقد كريستي سركيس هي:

1- ألا يكون التعاقد على وظيفة ثابتة في الميزانية العامة

2- يقتصر التعاقد على الكفاءات المتميزة في التخصصات المستهدفة

3- أن يراعى في المقابل المالي تناسبه مع الخبرة المهنية وتخصص المرشح والأجر المقابل لذلك في سوق العمل

4- التنسيق في ذلك مع وزير الخدمة المدنية للاسترشاد وضمان التناسب في الأجور للمتعاقد معهم

5- ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه المتعاقد من راتب وبدلات ومكافآت ومزايا على 100 ألف ريال شهرياً

6- أن تفاضل الجهة طالبة الاستقطاب بين عدد لا يقل عن 3 من المتقدمين للتعاقد