حافظ على قيمة سيارتك الجديد بخمس خطوات بسيطة

تقدم شركة كارسويتش ما تراه الطريقة الأمثل للمحافظة على قيمة سيارتك، وتلفت إلى أن تبديل السيارة كل 3 سنوات سيكبدك خسائر أكبر مثل قيمة التأمين الأعلى والتي تتناسب مع السيارات الجديدة فيما لا تتاح لك هذه المزايا أي دفع تأمين أقل عندما تتقادم السيارة وينخفض سعرها وبالتالي قيمة بوليصة التأمين عليها. وتقول شركة شركة كارسويتش أن سيارتك تقفد من 15% الى 20% من قيمتها فورا بعد خروجها من الوكالة . الكثير من ملاك السيارات يشعرون بالصدمة من الانتقاص المفاجئ من قيمة سياراتهم. جميع السيارات تتعرض لهذا الانخفاض بالسعر ولكن بعضها ينخفض سعرها بشكل أسرع من الباقي.

بينما لا يوجد طريقة لوقف هذا الانخفاض بشكل كامل بأمكانك بالتأكيد تخفيف من سرعة الخفض عن طريق فهم كيف تتم عملية خفض أسعار السيارات في الأمارات العربية المتحدة. باتبعاك خطوات بسيطة ومختبرة التي قام بتجميعها الخبراء في موقع كارسويتش في دولة الأمارات لشراء و بيع السيارات المعتمدة، بامكانك ترويض وحش انخفاض اسعار السيارات وتوفير الآلاف من الدراهم.

الانتقاص من سعر السيارات موضوع له اهميته في دولة الأمارات.

كمالك لسيارة في دولة الأمارات عليك القلق من الانتقاص من قيمة سياراتك اكثر من القلق من أسعار البترول والتأمين والصيانة.

سائقو السيارات في دولة الأمارات يستخدمون سياراتهم لما يقارب ال 3 سنوات. اذا وضعنا هذا في عين الاعتبار فان السائقين في الولايات المتحدة يحافظون عليها لما يقارب لـ 11 سنة. بينما في المملكة المتحدة واستراليا واسيا وافريقيا يستخدمونها لفترة اطول ايضا.هل سألت نفسك ماهي المدة التي تفقد فيها السيارة اكبر قيمة من السعر؟ السيارات تفقد اكبر قيمة من سعرها في السنوات الأولى مما يعني انك كل ما احتفظت بالسيارة لمدة اطول كل ما تعرضت لخسارة أقل.

اليكم خمس خطوات للتغلب على وحش خسارة الأسعار:

شراء أو بيع سيارة هو قرار مالي كبير. سوف تقوم باستثمار جيد اذا فهمت و اخدت بالاعتبار العوامل التي تؤثر بقيمة اعادة بيع سيارتك. تذكر الخطوات الخمس التالية قبل اتخاذ القرار :

1 – نوع السيارة : في فترة 3 سنوات قيمة انخفاض قيمة سيارتك قد يصل الى 30% الى 40 % او حتى 50% الى 60% معتمدا على نوع السيارة وسنة الصنع. لمساعدتك في اتخاد قرار سليم، كارسويتش قامت بجمع بيانات اكثر من 2500 مالك سيارة وقامت بعمل ملخص لاكثر الأنواع التي تحافظ على سعرها عند البيع. معلومة قيمة ! شراء سيارة يابانية الصنع هي الوسيلة الأسهل والأضمن للحصول على قيمة جيدة عند اعادة البيع.

2 – القديم ثمين: عمر سيارتك يلعب دور بكير في تحديد قيمة اعادة بيع السيارة. السيارات تفقد 20% الى 25% من قيمتها في السنة الأولى و 15% الى 20% فقط في السنوات اللاحقة. لذا قم بشراء سيارة مستعملة بشكل قليل او احتفظ بسياراتك على الأقل 3-5 سنوات قيب ان تفكر بتغيرها.

3 – تاريخ الصيانة مفتاح مهم: هذه فرصتك لاثبات انك حافظت على سيارتك بشكل ممتاز. معظم المشترين سوف يقومون بسؤالك عن تاريخ صيانة السيارة. لا تنسى انا تحتفظ بجميع ايصالات مواعيد صيانة السيارة.

4 – الوضع الخارجي للسيارة له تأثيره: الطقس المغبر والحار في دبي يعيث فسادا في طلاء وواجهة السيارة. قم بركن السيارة في المرأب او قم بتغطيتها. يجب عليك ايضا ان تقوم بتلميع وغسل السيارة بشكل دوري للحفاظ على بريقها.

5 – الضمان هو العامل الأكثر تأثيرا: واخيرا, ما هو اكثر شيء يثير قلق المشتري ؟؟ فواتير التصليح بعد الشراء! سوف يشعرون براحة وثقة اكبر عند شراء سياراتك لو كان هناك من سيدفع فواتير التصليح بعد الشراء ( الضمان ). ضمان سيارتك انتهى؟ يمكنك تجديده بمبلغ قليل وتكسب اكثر عند البيع.

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