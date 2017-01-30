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إطلاق خدمة التاكسي المائي عالية السرعة بجزيرة ياس أبوظبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 30 يناير 2017
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إطلاق خدمة التاكسي المائي عالية السرعة بجزيرة ياس أبوظبي

أطلقت جزيرة ياس بأبوظبي بالتعاون مع شبكة جالبوت للنقل البحري اليوم خدمة التاكسي المائي الجديدة من وإلى عدد من مواقع مختلفة في الجزيرة وذلك للارتقاء بخدمات النقل بها والتي تضم خدمة حافلات ياس اكسبريس الجديدة و"بايك شير من بنك أبوظبي التجاري" لتأجير الدراجات الهوائية.

 

وتوفر "خدمة التاكسي المائي" وسيلة نقل مائية إضافية لسكان شاطئ الراحة بما في ذلك المنيرة والبندر والزينة لزيارة مرسى ياس وياس لينكس بالإضافة إلى مواقع أخرى على جزيرة ياس في المستقبل.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تمثل وسائل النقل المتعددة والتي تسهل إمكانية الوصول والربط بين المعالم الهامة ومناطق الجذب الرئيسية في جميع أنحاء جزيرة ياس ومدينة أبوظبي جزءا هاما من رؤية جزيرة ياس لتوفير تجارب فريدة وممتعة للمقيمين والزائرين من مختلف أنحاء العالم في جزيرة ياس.

 

 

وقال معالي محمد خليفة المبارك الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إن خدمة التاكسي المائي الجديدة تقدم قيمة مضافة كبيرة للمقيمين في شاطئ الراحة ومدينة أبوظبي حاليا والمتطلعين للإقامة في جزيرة ياس في المستقبل والسياح والزائرين على حد سواء، وتعد هذه الخطوة الهامة علامة فارقة جديدة نحققها في إطار مساعينا لتحسين تجربة جميع القاطنين والعاملين في وجهتنا الرائدة.

 

 

من جانبه قال محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال :" نعتزم من خلال هذه المبادرة إلى ربط جزيرة ياس مع باقي الإمارة وتعتبر هذه الشراكة خطوة جديدة من شأنها إتاحة الفرصة لجميع الزوار والمقيمين في أبوظبي لزيارة جزيرة ياس .

 

 

وأضاف إنه سيتم ربط التاكسي المائي أيضا بخدمة العبارة السريعة التي تقوم شركة جالبوت بإدارتها في مدينة أبوظبي عبر محطاتها في ياس مارينا وأبوظبي مول وأبراج الاتحاد وفندق الفيرمونت.

 

 

ويتم تشغيل الخدمة حسب الطلب في منطقة ياس مارينا والبندر والمنيرة ابتداء من الأول إلى الثالث عشر من فبراير المقبل ومن ثم يتم اعتماد جدول رحلات وفقا لنتائج الاستبيان المطروح على صفحة جالبوت على الفيسبوك والذي سيقوم باستطلاع رأي الجمهور حول متطلباتهم لهذه الخدمة. وتتوفر البطاقات على متن التاكسي المائي حيث لا توجد حاجة للحجز المسبق.

 

 

وتسير ياس اكسبريس خدمة حافلات مجانية ذهابا وإيابا ضمن جزيرة ياس والمتوفرة لجميع الزوار وتشمل أربعة خطوط تجمع أهم معالم جزيرة ياس وفنادقها من خلال نقاط توقف محددة للحافلات وجدول زمني ونقاط تجمع منفصلة.

 

 

وتم إطلاق هذه الخدمة في الأول من يناير 2013 كخدمة نقل متكاملة تسعى إلى الارتقاء بتجربة زوار جزيرة ياس.

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