"نزاهة" تحيل بلاغ عن توظيف اللبنانية كريستي سركيس بالخطوط السعودية للوحدة المختصة

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بلاغ مواطنين سعوديين عن توظيف شركة الخطوط الجوية العربية السعودية اللبنانية كريستي سركيس في منصب إداري إلى الوحدة المختصة في الهيئة.

وذكرت صحيف سعودية اليوم الإثنين أن ذلك جاء رداً من "الهيئة" عبر الحساب الرسمي لخدمات الاستفسار لديها في موقع "تويتر" على بلاغات من مواطنين طالبوها فيها بالتحقيق في التعيين.

وكان المتحدث الرسمي للخطوط السعودية منصور البدر أكد أمس الأحد تعيين اللبنانية كريستي سركيس في منصب مستشارة للإعلام والاتصال الدولي نظير خبرتها في هذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية، نافياً في الوقت نفسه تعيينها كمديرة العلاقات العامةً والإعلام.

وأثيرت قضية التعيين بعد أن عبر مغردون سعوديون عبر "تويتر" عن عدم رضاهم على هذه الخطوة في ظل وجود كفاءات سعودية مؤهلة في مختلف مجالات الإعلام والعلاقات العامة.