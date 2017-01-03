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رفع أسعار تذاكر الطيران الداخلي بالسعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
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رفع أسعار تذاكر الطيران الداخلي بالسعودية

 بدأت شركات الطيران العاملة في السعودية مع مطلع العام 2017 تطبيق المرحلة الثانية من تحرير أسعار تذاكر الرحلات الداخلية وذلك برفع السعر 10 بالمئة على سعر التذاكر في المرحلة الأولى والذي طبق مطلع العام الماضي بزيادة مماثلة مما يعني أن زيادة أسعار تذاكر الطيران الداخلية تخطت حاجز الـ20 بالمئة حتى الآن.

 

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية أن القرار يسمح لشركات الطيران بزيادة سعر التذكرة حتى 80 بالمئة على سقف السعر المحدث في حال وصول أشغال المقاعد في الطائرة إلى 70 بالمئة، وسيكون الرفع إلى 30 بالمئة في 2018 ومن ثم تحرر الأسعار بالكامل في 2019.

 

وتعد شبكات الخطوط الجوية للسعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد خليجي مساحة وسكاناً - من أصغر الشبكات في المنطقة قياساً لحجمها. وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، كان الخياران الوحيدان للسفر جواً داخل المملكة هما الناقلة الوطنية الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس الناقلة الخاصة الاقتصادية وكلاهما يواجه صعوبة في تلبية الطلب.

 

ويوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دشنت شركة طيران السعودية الخليجية وشركة نسما للطيران أولى رحلاتهما داخل المملكة بعد حصولهما -في وقت سابق- على رخصتي شغل جوي تجاري وطني من قبل الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

 

وتحصل الخطوط السعودية - التي تشهد عملية خصخصة بطيئة بعد تقسيمها إلى عدة وحدات - على الوقود بأسعار مدعمة بخلاف شركات الطيران الخاصة مما يسمح لها بتعويض الآثار السلبية للحد الأقصى لأسعار التذاكر.

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