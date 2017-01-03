"طرق دبي" تطلق أشكالا وألوانا جديدة للحافلات المغذية للمترو

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات مؤخرا، شكلاً جديداً للحافلات المغذية لمترو دبي يحاكي تصميم وشكل عربات المترو، وذلك بهدف تسهيل تنقّل الركاب ودعم وتعزيز التكامل بين وسائل المواصلات المختلفة عموما، والحافلات العامة والمترو على وجه الخصوص.

وأوضح عبد الله راشد المازمي، مدير إدارة الصيانة والخدمات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أنه تم لحد الآن إضفاء هذا اللون على (70) حافلة وبحلول نهاية الربع الأول من العام 2017، ستصبح جميع حافلات الخطوط المغذية للمترو وعددها (186) حافلة بهذا الشكل والتصميم اللوني.

وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكّدَ المازمي، إن جميع الحافلات المغذية للمترو سيصبح لها شكلاً ولوناً مماثلاً للون قطارات المترو، لإسعاد الركاب من مختلف شرائح المجتمع لإضفاء وذلك من خلال إضفاء نوع من العلامات اللونية والبصرية التي تساعد الركاب في الاستدلال على الحافلات الموصلة لمحطات مترو دبي دون عناء أو جهد.

وأشار المازمي بأن هذا التصميم قد نال استحسانا واسعا من رواد المواصلات العامة والسائحين والزائرين القادمين إلى إمارة دبي من مختلف دول العالم.

وقال: "إن الغاية من إطلاق هذا التصميم اللوني، تأتي انطلاقا من الحرص المتواصل للهيئة على تحقيق السعادة للناس من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا مواطنين أو وافدين أو سائحين أو زائرين من جميع أنحاء العالم حيث تساهم العلامات اللونية والتنميط البصري في وسائل المواصلات العامة في بلورة أفضل الأساليب لتبسيط التواصل وتجاوز صعوبات اللغة.

وأكد مدير إدارة الصيانة والخدمات في مؤسسة المواصلات العامة حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير شبكة الحافلات العامة والعمل المستمر على تعزيزها لتصبح أكثر تكاملا مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، التي تشمل المترو والترام ووسائل النقل البحري المتمثلة بالباص والتاكسي المائيين وذلك بهدف جعل هذه الوسائل الحديثة هي الخيار الأمثل للتنقل في إمارة دبي.