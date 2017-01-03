Arabian business
مواصلات

السعودية تستدعي 100 ألف مركبة هايلوكس بسبب خلل

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تستدعي 100 ألف مركبة هايلوكس بسبب خلل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اليوم الثلاثاء عن استدعاء 100734 مركبة من نوع تويوتا (هايلوكس وفورتشنر) موديل 2014-2015 بسبب خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.



وقالت وزارة التجارة والاستثمار على حسابها الرسمي في موقع تويتر إن على المستهلكين التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وزارة التجارة السعودية تبدأ حملات تفتيشية على القطاع العقاري مطلع 2017 لوجود شبهات غسيل أموال

بنده للتجزئة: ما كشفته الفرق التفتيشية لوزارة التجارة السعودية أخطاء غير مقصودة تداركناها على الفور

وزارة التجارة السعودية تصادر منتجات منتهية الصلاحية بأحد أسواق بندة للتجزئة التابعة لـ"صافولا"

استدعاء 78 ألف سيارة جنرال موتورز في السعودية بسبب خلل

تعليقات

المزيد في مواصلات

رفع أسعار تذاكر الطيران الداخلي بالسعودية

"طرق دبي" تطلق أشكالا وألوانا جديدة للحافلات المغذية للمترو

خلال يوم واحد إقامة دبي تنهي اجراءات أكثر من 105 آلاف قادم إلى الدولة عبر مطارات دبي

الخطوط الجوية التركية تعلن عن أسعار خاصة على رحلاتها هذا الشتاء بمناسبة موسم الأعياد﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : محمد بن راشد يطلق "دبي هاربور" أكبر مرفأ لليخوت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شرطة دبي تطلق خدمة ذكية تحلل الصور للمكفوفين وتشرحها صوتياَ

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »