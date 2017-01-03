السعودية تستدعي 100 ألف مركبة هايلوكس بسبب خلل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اليوم الثلاثاء عن استدعاء 100734 مركبة من نوع تويوتا (هايلوكس وفورتشنر) موديل 2014-2015 بسبب خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.





وقالت وزارة التجارة والاستثمار على حسابها الرسمي في موقع تويتر إن على المستهلكين التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.