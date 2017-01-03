السعودية تستدعي 100 ألف مركبة هايلوكس بسبب خلل

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية اليوم الثلاثاء عن استدعاء 100734 مركبة من نوع تويوتا (هايلوكس وفورتشنر) موديل 2014-2015 بسبب خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار على حسابها الرسمي في موقع تويتر إن على المستهلكين التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
المزيد من أخبار السعودية
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الرّئاسة الإماراتيّة تنعي الشّيخ حمدان بن راشد آل نهيان | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وظائف شاغرة للمعلمين والمعلمات في قطر
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
بالصور: مبنى زهرة اللوتس في الصين | أريبيان بزنس
ما هو برنامج حساب المواطن السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس