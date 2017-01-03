خلال يوم واحد إقامة دبي تنهي اجراءات أكثر من 105 آلاف قادم إلى الدولة عبر مطارات دبي

كشف سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إحصائية بعدد المسافرين ( المغادرين والقادمين) عبر مطارات دبي الدولية خلال عطلة رأس السنة الميلادية التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث أوضح أن مجموع المسافرين (المغادرين والقادمين) خلال العطلة في الفترة مابين 28 ديسمبر 2016 حتى 31 ديسمبر قد بلغ (669093) مغادرا وقادما ، مشيراً إلى أن عدد القادمين 380290 قد بلغ مسافر، في حين بلغ عدد المغادرين 288803 مسافر .

وأشار المري أنه لأول مرة تشهد مطارات دبي الدولية استقبال 105362 مسافر خلال يوم واحد، مؤكداً أننا نفخر باستقبال هذا العدد من القادمين إلى دولة الامارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي خلال يوم واحد، وذلك تماشياً مع توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله للسعي كي يظل مطار دبي الدولي ملتقى لثقافات العالم وأيقونة للسعادة والأمن والاطمئنان لكل مسافر .

وأوضح أن إقامة دبي تسعى لإنجاز إجراءات المسافرين المغادرين والقادمين وفق أفضل الممارسات المطبقة لتحقيق السعادة لكل مغادر أو قادم إلى أرض الدولة ، مشيراً أنه في سبيل تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين تم تشكيل فريق عمل لانهاء وتسهيل اجراءات المسافرين خلال العطلة في كل مطارات دبي لضمان فتح جميع المسارات والكاونترات .

وأضاف اللواء المري أنه كان للإستعداد المبكر والتنسيق بين مختلف الإدارات العاملة بالمطارات الدور الكبير في تسهيل حركة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل إنسيابية ويسر رغم إرتفاع أعداد المسافرين و الظروف الجوية التي أدت إلى إلغاء أو تأجيل بعض الرحلات .

وأعرب سعادة اللواء محمد المري عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها الضباط وضباط الصف والأفراد وكافة العاملين في قطاع المنافذ الجوية كما وتوجه بالشكر إلى كافة مسؤولي الجهات العاملة في مطارات دبي الدولية، مثنياً على جهودهم المبذولة في تقديم كل التسهيلات لزوار الدولة، وسعيهم عبر مطار دبي الدولي لإبراز الوجه الحضاري للدولة، مؤكدا أنهم كانوا على قدر المسؤولية وكان لهم الدور المتميز في استيعاب الأعداد الهائلة من المسافرين خلال عطلة رأس السنة الميلادية بالرغم من بعض المعوقات التي واجهتهم نتيجة التغيير الذي طرأ على رحلات الطيران بسبب الظروف الجوية، كما وأكد أن مايقومون به من إنجاز مميز ليس مستغربا لما لديهم من خبرة وإمكانيات متميزة متمنيا لهم التوفيق وبذل المزيد من الجهد في الأيام القادمة.

ووجه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مدراء المنافذ الجوية في كافة مطارات دبي الدولية بتسهيل اجراءات المسافرين من زوار دولة الامارات بحفاوة كما تم استقبالهم بحفاوة .





