شرطة الشارقة تبدأ تقسيط المخالفات المرورية أول فبراير القادم

تعتزم إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة البدء في تقسيط المخالفات المرورية للمركبات منتهية الترخيص وذلك اعتباراً من الأول من فبراير المقبل.

وأشار العقيد الدكتور أحمد الناعور مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بشرطة الشارقة الى أن مبادرة تقسيط المخالفات المرورية تأتي ضمن الاهتمام الذي توليه شرطة الشارقة لتخفيف الأعباء عن الجمهور وتسهيل إجراءات تجديد المركبات منتهية الترخيص بما يسهم في تعزيز الالتزام القانوني وعدم تراكم المخالفات لفترة طويلة والحفاظ على سلامة قائدي المركبات.

وحول آلية تطبيق مبادرة تقسيط المخالفات المرورية لفت الى وجود ضوابط وإجراءات محددة للمبادرة حيث يطبق التقسيط على الرموز المرورية التابعة للأفراد وليس للشركات كما يشمل فقط المركبات المسجلة داخل الدولة ولا يشمل المركبات الأجنبية والمركبات التي تحمل لوحات أرقام تصدير خارج الدولة أو تحت التجربة، وفق صحيفة البيان.

وأوضح نائب مدير إدارة المرور والدوريات أنه يتوجب على صاحب المركبة تسديد جميع المخالفات المرورية التابعة لإمارات الدولة إضافة الى هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلديات الدولة ومجلس التعاون وتسديد 50 بالمائة من عدد مخالفات /الشارقة/ إضافة الى دفع المخالفات /المشددة/ للاستفادة من مبادرة التقسيط على أن تسدد 50 بالمائة الأخرى من عدد المخالفات خلال عام ويتوجب على صاحب المركبة إذا أراد بيعها او تصديرها خارج الدولة وتسفيرها تسفيرا سياحيا او تحويلها داخل الدولة تسديد جميع المخالفات المتبقية من عملية التقسيط.

وأفاد العقيد الناعور أن نسبة التقسيط ستكون 50 بالمائة من المخالفات المرورية المرتكبة في امارة الشارقة لجميع اللوحات المرورية الاتحادية مشيراً الى أن الحد الأدنى للمخالفات القابلة للتقسيط 1000 ألف درهم.