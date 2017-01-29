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مواصلات

السعودية تنفي تعيين اللبنانية كريستي سركيس كمديرة للعلاقات العامة في الناقة الوطنية

أريبيان بزنس
الأحد، 29 يناير 2017
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السعودية تنفي تعيين اللبنانية كريستي سركيس كمديرة للعلاقات العامة في الناقة الوطنية

نفت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية تعيين اللبنانية كريستي سركيس في منصب مديرة العلاقات العامةً والإعلام في الناقل الوطني كما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن المتحدث الرسمي للخطوط السعودية منصور البدر إن كريستي سركيس ستعمل في الخطوط الجوية السعودية كمستشارة للإعلام والاتصال الدولي، نظير خبرتها في هذا المجال في شركات طيران عربية وشركات دولية.

 

وجاء ذلك بعد أن عبر مغردون سعوديون عبر "تويتر" عن عدم رضاهم على هذه الخطوة في ظل وجود كفاءات سعودية مؤهلة في مختلف مجالات الإعلام والعلاقات العامة.

 

وكانت كريستي سركسيس تشغل منصب المدير التنفيذي للاتصالات في الخطوط الجوية القطرية منذ العام 2012، وكانت تشغل منذ 2010 منصب مسؤول رئيسي للعلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين لدى نفس الخطوط.

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