منع جنسيات من دخول الولايات المتحدة يشمل طواقم الطيران

أبلغت الولايات المتحدة الاتحاد الدولي للنقل الجوي للمطارات أياتا ( IATA ) إن حظر سفر مواطني 7 دول بالشرق الأوسط من دخول أراضيها يشمل طواقم الطيران بحسب ما نقلته رويترز.

وتتوالى تبعات أصدار الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنع دخول الزائرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة ويعلق مؤقتا قبول اللاجئين التي تم تطبيقها فورا بدون وضوح على صلاحياته فشمل حملة الإقامة الأمريكية الغرين كارد والمقيمين في البلاد.

من جانب آخر نقلت رويترز تصريح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية قال فيه إن الوزارة تدرس باهتمام قرار محكمة فيدرالية يسمح بالإقامة الطارئة ويمنع الحكومة الأمريكية مؤقتا من ترحيل أشخاص لديهم تأشيرات سليمة من البلاد بعد أن وصلوا إلى مطارات أمريكية، لكنه قال إن الوزارة لم تستلم نسخة عن الحكم الطارئ لافتا إلى أن قرابة 375 مسافرا تأثروا بقرار المنع، وكان قرابة 109 منهم في رحلات ترانزيت ومنعوا من دخول الولايات المتحدة فيما منعت شركات الطيران قرابة 173 مسافرا من الصعود إلى طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن الأمر التنفيذي يفرض حظرا مؤقتا على دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية، وهو يشمل حاملي بطاقة الإقامة الدائمة المعروفة بـ"غردين كارد" الذين يتحدرون من الدول المشمولة بالقرار.