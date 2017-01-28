مصادر بمطار القاهرة: منع 5 عراقيين ويمني من السفر لأمريكا

(رويترز) - قالت مصادر في مطار القاهرة إن خمسة عراقيين ويمنيا منعوا اليوم السبت من ركوب طائرة لمصر للطيران في طريقها لنيويورك وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول أغلب سكانها مسلمون.
وأضافت أن الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة أعيدوا إلى بلديهم.
وقالت مصادر مطار القاهرة إن الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.
والدول الخمس الأخرى بجانب العراق واليمن هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا.المزيد من أخبار مصر
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