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مواصلات

طيران الإمارات: كينيا تسحب موافقتها على تسيير الرحلة اليومية الثالثة إلى نيروبي

أريبيان بزنس
الخميس، 26 يناير 2017
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طيران الإمارات: كينيا تسحب موافقتها على تسيير الرحلة اليومية الثالثة إلى نيروبي

أعلنت "طيران الإمارات" أن سلطات النقل الحكومية الكينية سحبت موافقتها على تشغيل رحلة يومية ثالثة للناقلة بين دبي ونيروبي.

 

وأكدت "طيران الامارات" في بيان أصدرته اليوم أن هذا القرار أثار دهشتها لأن اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة دولة الإمارات والحكومة الكينية تسمح لطيران الإمارات بتشغيل رحلات إلى نيروبي دون أية قيود.

 

ونقلا عن صحيفة البيان، أوضحت الناقلة أنها ستخاطب السلطات الكينية لبحث هذا الأمر ليمكنها إطلاق الرحلة اليومية الثالثة المزمعة في موعدها المقرر علما بأن هذا الأمر لا يؤثر على خدمة الناقلة الحالية بمعدل رحلتين يوميا بين دبي ونيروبي.

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