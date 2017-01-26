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مواصلات

القاهرة تلغي 7 رحلات إلى 4 مدن سعودية

أريبيان بزنس
الخميس، 26 يناير 2017
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القاهرة تلغي 7 رحلات إلى 4 مدن سعودية

ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء 7 رحلات طيران متجهة إلى 4 مدن سعودية لـ "عدم جدواها اقتصادياً لشركات الطيران لقلة أعداد الركاب".

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر ملاحية إن السلطات المصرية تلقت 7 إخطارات من شركتي النيل والمصرية للطيران بإلغاء بعض رحلاتها الدولية، وهي الرحلة رقم 111 المتجهة إلى الطائف، ورحلتا 113، و103 المتجهتان إلى ينبع، و486 المتجهة إلى القصيم، و905 المتجهة إلى جدة، و106 و112 المتجهتان إلى ينبع، إضافة إلى إلغاء الشركة المصرية لرحلتها رقم 930 المتجهة إلى بيرجامو.

 

وأشارت المصادر إلى التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات أخرى.

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