الاتحاد للطيران تتوسع في شبكة وجهاتها المُشغَّلة عبر طائرات بوينغ 787 دريملاينر

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ومقرها أبوظبي اليوم الأربعاء عن خططها لتشغيل طائراتها المتطورة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر إلى وجهات رئيسية في منطقة شرق المتوسط والشرق الأقصى خلال العام 2017.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه من المقرر أن تتسلّم الاتحاد للطيران تسع طائرات من طراز بوينغ 787-9 على مراحل خلال هذا العام، والتي سيتم إدخالها تدريجياً لخدمة عددٍ من الوجهات انطلاقاً من مركز التشغيل الرئيسي للشركة في مطار أبوظبي الدولي بدءاً من الأول من مارس.

وفي إطار ذلك، سوف تشغّل الشركة طائرات دريملاينر التي تضم 299 مقعداً لخدمة رحلاتها اليومية المنتظمة على مدار العام إلى عَمَّان وبيروت، إضافةً إلى بكين وشنغهاي وسيؤول. وإضافةً إلى ذلك، سوف تشغّل الشركة طائراتها من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر موسمياً إلى أثينا في اليونان خلال أشهر الصيف.

وتشغّل الاتحاد للطيران في الوقت الراهن عشر طائرات طراز بوينغ 787-9 دريملاينر إلى تسع وجهات، تشمل كلاً من دوسلدورف، وزيورخ، وبيرث، وبريسبن، وطوكيو، وسنغافورة، والرياض، وجوهانسبرغ، وواشنطن العاصمة، انطلاقاً من أبوظبي. ومن المقرر استلام 61 طائرة دريملاينر أخرى على مدار السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي يجعل الطراز 787 العمود الفقري لرحلات الاتحاد للطيران طويلة المدى.

وقال بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بالقول: "منذ إدخال أولى طائراتنا طراز بوينغ 787 إلى الخدمة التجارية منذ عامين تقريباً، تلقينا إشادة رائعة من جانب ضيوفنا بشأن المقصورات الداخلية الفريدة التي أرست معايير جديدة لمستويات الخدمة الراقية في المنطقة وعلى مستوى العالم".

وأضاف "مع انضمام مدن جديدة إلى شبكة الوجهات التي تخدمها طائراتنا طراز بوينغ 787 دريملاينر خلال عام 2017، فإننا نوفر بذلك لعدد أكبر من الضيوف فرصةً للسفر على متن طائراتنا من الجيل التالي".

وتابع "يبحث المسافرون اليوم بصورة متنامية عن مستويات أفضل من الراحة ومعايير الخدمة العالية، والمزيد من الخيارات وتلبية احتياجاتهم بصورة أفضل، التي تمثل أولويات هامّة لهم عند اتخاذ قراراتهم بشأن السفر، ونسعى في الاتحاد للطيران للوفاء بتوقعاتهم العالية عبر الابتكار مثل إدخال طائرات جديدة في الأسطول والاستمرار في ترقية الطائرات المُشغّلة على وجهاتنا".

وتتضمن المقصورات الداخلية لطائرات الاتحاد للطيران من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر المبهرة 28 " ستديو درجة رجال الأعمال"، و271 "مقعداً ذكياً" بالدرجة السياحية، بما يوفر للضيوف أرقى مستويات الراحة والترفيه وخدمات الاتصالات على متن الطائرة. وقد استوحيت كافة الديكورات وأنظمة الإضاءة على متن الطائرة من الفن العربي المعاصر، بما يتكامل مع التصميم الجديد لألوان طلاء طائرات الاتحاد للطيران والذي يحمل اسم "معالم من أبوظبي" الذي أطلقته الشركة عام 2014.