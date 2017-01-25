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استثمار الأراضي الخاصة والتجارية كمواقف للسيارات في أبوظبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 25 يناير 2017
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استثمار الأراضي الخاصة والتجارية كمواقف للسيارات في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي متمثلا بإدارة "مواقف" فتح المجال أمام الأفراد ومجتمع الأعمال المحلي لاستثمار قطع الأراضي الرملية الخاصة غير المستغلة أو التجارية منها وتحويلها إلى مواقف مدفوعة الأجر أو خدمة صف السيارات. 

 

وذلك مقابل رسوم مالية محددة مسبقا والتزام المستثمرين بالبنود والشروط الخاصة بمنح ترخيص استثماري لهذا الغرض وتلبية المتطلبات والمستندات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

 

وذكرت "مواقف" - وفقا لوكالة أنباء الإمارات- إن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي المبذولة لإيجاد حلول سريعة للحد من الأزمة المرورية داخل المدينة وذلك بالتعاون مع المستثمرين الأفراد والقطاع الخاص في الإمارة بما يحقق هدفين أساسيين هما زيادة الأماكن المخصصة لوقوف المركبات داخل المدينة وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين الأفراد وقطاع الأعمال المحلي في هذا المجال.

 

 

وأضافت أن هذا القرار سيسهم في تخفيف حدة الازدحام المروري ويزيد من عدد مواقف المركبات بشكل ملحوظ داخل المدينة.

 

 

ويأتي هذا التعاون مع القطاع الخاص في إطار الجهود التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية والنقل لتنفيذ عدد من مشروعات البنى التحتية التي تسهم في توفير المزيد من أماكن الوقوف المتاحة لدى الجمهور وتعزز انسيابية الحركة المرورية وتقلص حدة الازدحام المروري داخل مدينة أبوظبي.

 

 

كما يدعم هذا التوجه الجهود التي تبذلها الدائرة نحو تحقيق متطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية المحلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في الإمارة والتي تصب جميعها في خدمة أفراد المجتمع وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

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