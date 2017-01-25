المرور السعودي ينفي مخالفة استخدام الجوال عند الإشارة

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودية أن استخدام الجوال عند إشارات المرور لا يعد مخالفة في المملكة.

وردت الإدارة العامة للمرور على سؤال لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء أن استخدام الجوال عند التوقف التام بالإشارة الضوئية لا يعد مخالفة مرورية.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت صوراً تظهر سائقين يستخدمون الجوال أثناء توقفهم في الإشارات الضوئية، وعلقوا عليها بأنه تم رصدهم من قِبل كاميرات ثبَّتها المرور مؤخراً لرصد هذه المخالفات، قبل أن ينفي المرور صحة ذلك ويؤكد أنها ليست مخالفة.