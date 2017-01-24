رحيل أكبر مسؤولين تنفيذيين بالاتحاد للطيران وسط مراجعة لإستراتيجية المجموعة

(رويترز) - قالت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الثلاثاء إن رئيسها التنفيذي جيمس هوجان سيستقيل هذا العام في الوقت الذي تجري فيه المجموعة مراجعة لإستراتيجيتها في مواجهة تحديات السوق.

وقالت الاتحاد إن هوجان سيتنحى عن منصب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة في النصف الثاني من العام 2017 كما سيرحل المدير المالي جيمس ريجني في وقت لاحق من العام.

وقال مبارك فاضل المزروعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن المجموعة التي ترتبط بشراكات وتملك حصصاً في شركات طيران أخرى في مختلف أنحاء العالم من بينها اير برلين وأليطاليا ستعمل على تطوير وتعديل هياكل الشراكة هذه.