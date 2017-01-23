طيران الإمارات تعتزم تسيير رحلات إلى أمريكا عبر اليونان في خطوة قد تزعج منافسيها

(رويترز) - تعتزم شركة طيران الإمارات البدء في تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة تشمل محطة توقف في اليونان وهي ثاني رحلاتها في إطار ما يعرف باسم حقوق الحرية الخامسة في خطوة قد تثير غضب منافسيها الأمريكيين الذين يتهمونها بالمنافسة غير العادلة من خلال الحصول على دعم حكومي.

وقالت أكبر شركة طيران في العالم للرحلات الطويلة المدى اليوم الاثنين إنها ستبدأ تسيير رحلات يومية إلى مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي عبر أثينا في 12 مارس آذار.

وتسير طيران الإمارات ومقرها دبي أربع رحلات يومية بالفعل إلى مطار جون إف كنيدي الدولي في نيويورك تتضمن إحداها التوقف في ميلانو.

وتسمح حقوق الحرية الخامسة لشركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقرا لها بتسيير رحلات بين دول أجنبية في إطار رحلات من وإلى بلدها.

واتهمت دلتا ايرلاينز وشركات طيران أمريكية أخرى الناقلات الخليجية الكبرى طيران الإمارات والاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي والخطوط الجوية القطرية بتلقي دعم حكومي غير عادل بعشرات المليارات من الدولارات وحثت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على وقف اتفاقية السماوات المفتوحة. وتنفي شركات الطيران الخليجية هذه المزاعم.

وأحجمت إدارة أوباما في نهاية المطاف عن اتخاذ إجراء ضد الناقلات الخليجية المملوكة لحكومات دولتين حليفتين بالشرق الأوسط هما قطر والإمارات العربية المتحدة.

وكانت جماعة ضغط في قطاع الطيران الأمريكي تعرف باسم الشراكة من أجل السماوات المفتوحة والعادلة قالت إنها متفائلة بأن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب سوف "تعمل على إنفاذ اتفاقياتنا التجارية وتحارب من أجل الوظائف الأمريكية."

وقال جيل زوكمان كبير المتحدثين باسم جماعة الضغط في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني "نود إطلاع الرئيس المنتخب (آنذاك) دونالد ترامب وإدارته الجديدة على الدعم الحكومي الضخم غير العادل الذي تعطيه الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى ناقلاتها الخليجية المملوكة للدولة."

وقال ويل هورتون المحلل لدى مركز الطيران كابا إن من المرجح أن تضغط الجماعة على السلطات لوقف خط دبي-أثينا-نيوآرك قبل تدشينه.

لكنه أضاف في تصريحات أرسلها عبر البريد الإلكتروني إن شركات الطيران الأمريكية ستواجه وقتا صعبا لأن رحلة طيران الإمارات ستؤثر سلبا عليها في ضوء عدم تسيير الناقلات الأمريكية رحلات إلى اليونان على مدار العام.

وقال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات إن الحكومة اليونانية خاطبت الشركة "منذ فترة" للبدء في تسيير رحلات بين أثينا ونيويورك وفقا لما ذكره بيان لشركة الطيران.