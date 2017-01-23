إلغاء مئات الرحلات وتعطل حركة الطيران أمام آلاف المسافرين في بريطانيا

علق آلاف المسافرون في بريطانيا مع إلغاء مئات الرحلات في مطاري هيثرو وسيتي بسبب الضباب وانخفاض درجات الحرارة دون الصفر.

وهوت درجات الحرارة اليوم في بريطاني إلى 7 تحت الصفر مما تسبب بإصدار تحذيرات يتوقع أن تعطل حركة الطيران في مطارات غيتويك وسيتي وهيثرو بسبب ضعف الرؤية وارتفاع الملوثات في الهواء إلى جانب الضباب الكثيف بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل.

وألغيت صباح اليوم أكثر من 100 رحلة في مطار هيثرو فيما ألغيت عشرات الرحلات في مطاري غيتويك وسيتي مع هبوط الضباب على جنوب إنكلترا.



