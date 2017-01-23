طائرات جي آي تحلق في دولة الإمارات

أعلنت شركة جي آي للطيران (GI Aviation) المتخصصة في قطاع النقل الجوي الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إتاحة المجال لإجراء الحجوزات في أعقاب حصولها على شهادة مشغل معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني(GCAA) في شهر ديسمبر الماضي. وأجرت الشركة المملوكة للقطاع الخاص العديد من الرحلات التجريبية انطلاقاً من مقرها الرئيسي في مطار البطين في أبوظبي.

وكشفت الشركة يوم الأحد (22 يناير 2017) الستار عن طائرتها الأولى من طراز بيلاتوس (Pilatus PC-12NG) خلال حفل مميز في سكاي دايف دبي.

وفي هذا السياق، صرّح ماريوس بيليديس، المدير العام لشركة جي آي للطيران (GI Aviation): "إنه يوم مميز للغاية بالنسبة لنا وخاصة مع الكشف عن هذه الطائرة أمام الضيوف وممثلي وسائل الإعلام ومختلف الأطراف المعنية. وتعتبر جي آي للطيران (GI Aviation) أول شركة تشغل هذا الطراز من الطائرات للأغراض التجارية في هذه المنطقة لتطلق بذلك نموذجاً جديداً لممارسة الأعمال على مستوى دول الخليج. ونهدف بشكل رئيسي إلى توفير خدمة الطيران الخاص بأسعار تنافسية وموثوقة بهدف تشجيع المزيد من العملاء على استخدام هذا النوع من الطيران فضلاً عن المساهمة في تحفيز السوق بأكمله".

وأردف قائلاً: "نتطلع قدماً للتواصل والتعامل مع وكلاء حجز وتأجير خدمات الطيران الخاص ووكالات السفر والمؤسسات التجارية والأفراد على حد سواء لإظهار القدرات والخصائص الفريدة لطائرة بيلاتوس (Pilatus PC-12NG) بالمقارنة مع الطائرات المماثلة من حيث الحجم. ونتوقع أن يرتكز الطلب في البداية على المدن الرئيسية في المنطقة في الدوحة والكويت والبحرين والسعودية وصير بني ياس من أبوظبي ودبي".

وتتميز هذه الطائرة التي تمت صناعتها في سويسرا بمواصفات مميزة لخدمات الطيران الخاص، بما في ذلك محركها التوربيني عالي السرعة (520 كيلومتر/ساعة) ومقصورتها المصممة لتحمل الضغط مما يسمح لها بالوصول إلى ارتفاع 30 ألف قدم. كما تتسم بتصميمها الداخلي الأنيق والمزود بتجهيزات من (BMW DesignWorks).

وتوجه علي النقبي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص، بالتهنئة لشركة جي آي للطيران (GI Aviation) بمناسبة حصولها على شهادة مشغل معتمد، قائلاً أن هذه الشركة الرائدة وبفضل طائرتها الجديدة وأسلوبها التسويقي المبتكر سوف تساهم في توسيع قاعدة عملاء الطيران الخاص في المنطقة التي تهيمن عليها الطائرات الكبيرة بالعادة. وخاصة أن طراز PC-12NG يمثل خياراً معقولاً من الناحية التجارية للرحلات القصيرة في منطقة الخليج.

وتعتبر طائرة بيلاتوس (Pilatus PC-12NG) من الطائرات الأكثر رواجاً في العالم، وتم بيع ما يقارب 1400 طائرة منها حتى الآن. ومن المقرر أن تتسلم شركة جي آي للطيران (GI Aviation) طائرتها الثانية من هذا الطراز في شهر فبراير القادم في مقرها بدبي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.gi-aviation.com