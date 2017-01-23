3 دراهم رسوم هيئة الطرق في دبي من تطبيقات حجز مركبات الأجرة، كريم وأوبر

سيقتطع تطبيق حجز سيارات الأجرة مثل كريم وأوبر بدءا من اليوم، 3 دراهم رسوم لهيئة الطرق في دبي من خدماتحجز مركبات الأجرة، كريم وأوبر.

وأعلنت شركة كريم على مدونتها انه اعتبارا من اليوم ستقتطع 3 دراهم إضافية عن كل عملية حجز لسيارة أجرة تتم عبر تطبيق الجوال لتقوم بتسديدها لاحقا لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

والمرجح أن الأمر لا يقتصر على تطبيق "كريم". بل ينسحب على "أوبر" أيضا من خلال نظام هيئة الطرق المعروف باسم أي هيل - eHail -الذي تضعه الهيئة وقانون التعرفة.

يلفت بيان شركة كريم أن رسوم هيئة الطرق ستظهر في الإيصال بذلك الاسم ( RTA fee) وستحتسب عن كل رحلة تنطلق من دبي ولا تحتسب الرسوم على الرحلات الملغاة ولا على الرحلات المحجوزة انطلاقا من إمارات أخرى خارج دبي.