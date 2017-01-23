Arabian business
مواصلات

3 دراهم رسوم هيئة الطرق في دبي من تطبيقات حجز مركبات الأجرة، كريم وأوبر

أريبيان بزنس
الاثنين، 23 يناير 2017
3 دراهم رسوم هيئة الطرق في دبي من تطبيقات حجز مركبات الأجرة، كريم وأوبر

 سيقتطع تطبيق حجز سيارات الأجرة مثل كريم وأوبر بدءا من اليوم، 3 دراهم رسوم لهيئة الطرق في دبي من  خدماتحجز مركبات الأجرة، كريم وأوبر.

 

وأعلنت شركة كريم على مدونتها انه اعتبارا من اليوم ستقتطع 3 دراهم إضافية عن كل عملية حجز لسيارة أجرة تتم عبر تطبيق الجوال لتقوم بتسديدها لاحقا لهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

والمرجح أن الأمر لا يقتصر على تطبيق "كريم". بل ينسحب على  "أوبر" أيضا من خلال نظام هيئة الطرق  المعروف باسم أي هيل - eHail  -الذي تضعه الهيئة وقانون التعرفة.

يلفت بيان شركة كريم أن رسوم هيئة الطرق ستظهر في الإيصال بذلك الاسم ( RTA fee) وستحتسب عن كل رحلة تنطلق من دبي ولا تحتسب الرسوم على الرحلات الملغاة ولا على الرحلات المحجوزة انطلاقا من إمارات أخرى خارج دبي.

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في مواصلات

رحيل أكبر مسؤولين تنفيذيين بالاتحاد للطيران وسط مراجعة لإستراتيجية المجموعة

الرئيس التنفيذي لطيران الاتحاد يغادر منصبه في النصف الثاني من 2017

طيران الإمارات تعتزم تسيير رحلات إلى أمريكا عبر اليونان في خطوة قد تزعج منافسيها

إلغاء مئات الرحلات وتعطل حركة الطيران أمام آلاف المسافرين في بريطانيا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور..."رويال أتلانتس ريزيدنسيز" أيقونة معمارية جديدة في دبي

اجتياز لعبة ذهنية شرط وظيفة بـ 300 ألف درهم في دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »