الخطوط الجوية التركية تعلن عن أسعار خاصة على رحلاتها هذا الشتاء بمناسبة موسم الأعياد﻿

أعلنت الخطوط الجوية التركية، عن إطلاق أسعار خاصة على رحلاتها إلى مدينة اسطنبول هذا الشتاء لعملائها في دول الخليج.

ويمكن للمسافرين من دول المنطقة، بما فيها الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان، حجز رحلاتهم بهذه الأسعار الخاصة لفصل الشتاء حتى 15 يناير 2017 على أن يكون السفر في أي وقت خلال الفترة من 9 يناير 2017 إلى 31 مارس 2017.

وتزود الناقلة المسافرين بأسعار تذاكر خاصة يبدأ أقلها من 1450 درهماً إمارتياً من أبوظبي و1500 درهم من دبي (شاملة الضرائب والرسوم) في دولة الإمارات.

وسوف توفر مدينتا الدمام والرياض في السعودية أسعار تذاكر استثنائية للمسافرين، حيث تتيح لهم الفرصة للاستمتاع بمدينة اسطنبول خلال فصل الشتاء بأسعار يبدأ أقلها من 1240 ريالاً سعودياً و1370 ريالاً على التوالي.

وعلاوة على ذلك، تم تقديم أسعار التذاكر الجاذبة للمسافرين من الكويت والتي يبدأ أقلها من 58 ديناراً كويتياً، ومن الدوحة في قطر مقابل 965 ريالاً قطرياً، ومن المنامة في البحرين مقابل 99 ديناراً بحرينياً، ومن مسقط في عُمان يبدأ أقلها من 155 ريالاً عمانياً.

وتوفر الخطوط الجوية التركية خدمات متميزة لعملائها، ما ساعد على نمو الناقلة، إضافة إلى زيادة عدد المسافرين وولاء العملاء على مدار الأعوام.

ومن خلال خدمات رحلاتها، تمكنت الخطوط الجوية التركية من توفير خدمة عالية الجودة على متن طائراتها لركابها مثل توفير مقاعد ذات جودة عالية وقابلة للتعديل، فضلاً عن كرم الضيافة التركي والوجبات اللذيذة.

وتعد اسطنبول من خلال ما تتمتع به من مشاهد ومعالم جميلة وتراث ثقافي غني عريق، واحدة من أهم وجهات الزيارة في أي موسم. وعلى أية حال، فإن زيارة المدينة خلال فصل الشتاء تزود الزوار بأجواء احتفالية مذهلة حافلة بتقاليد أصيلة ومعالم جذب رائعة، فضلاً عن شعور إيجابي مفعم بالحيوية والدفء داخل المدينة بأسرها.

ولمزيد من المعلومات والاطلاع على جداول رحلات الخطوط الجوية التركية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.turkishairlines.com