Arabian business
مواصلات

للمرة الأولى .. مطارات دبي الدولية تستقبل 105 آلاف و326 مسافرا في يوم واحد

أريبيان بزنس
الاثنين، 2 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
للمرة الأولى .. مطارات دبي الدولية تستقبل 105 آلاف و326 مسافرا في يوم واحد

كشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن مطارات دبي الدولية شهدت للمرة الأولى استقبال 105 آلاف و326 مسافرا خلال يوم واحد.

 

جاء ذلك خلال عرضه احصائيات بعدد المسافرين المغادرين والقادمين عبر مطارات دبي الدولية خلال عطلة رأس السنة الميلادية التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع.

 

وأوضح اللواء المري أن مجموع المسافرين المغادرين والقادمين خلال العطلة في الفترة ما بين 28 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2016 بلغ 669 الفا و93 مغادرا وقادما، منوها إلى أن عدد القادمين بلغ 380 ألفا و290 مسافرا في حين بلغ عدد المغادرين 288 الفا و803 مسافرين، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

ولفت إلى أن إقامة دبي تسعى لإنجاز إجراءات المسافرين المغادرين والقادمين وفق أفضل الممارسات المطبقة لتحقيق السعادة لكل مغادر أو قادم إلى أرض الدولة، مشيرا إلى أنه في سبيل تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين تم تشكيل فريق عمل لانهاء وتسهيل اجراءات المسافرين خلال العطلة في كل مطارات دبي لضمان فتح جميع المسارات والكاونترات.

 

 

ونوه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى أن الاستعداد المبكر والتنسيق بين مختلف الإدارات العاملة بالمطارات كان له الدور الأكبر في تسهيل حركة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل إنسيابية ويسر رغم ارتفاع أعداد المسافرين والظروف الجوية التي أدت إلى إلغاء أو تأجيل بعض الرحلات.

 

 

وأعرب عن شكره للجهود التي بذلها الضباط وضباط الصف والأفراد وكافة العاملين في قطاع المنافذ الجوية موجها أيضا الشكر إلى كافة مسؤولي الجهات العاملة في مطارات دبي الدولية مثنيا على جهودهم المبذولة في تقديم كل التسهيلات لزوار الدولة وسعيهم عبر مطار دبي الدولي لإبراز الوجه الحضاري للدولة.

 

 

وأشاد بدورهم المتميز في استيعاب الأعداد الهائلة من المسافرين خلال عطلة رأس السنة الميلادية بالرغم من بعض المعوقات التي واجهتهم نتيجة التغيير الذي طرأ على رحلات الطيران بسبب الظروف الجوية مشيرا إلى أن ما يقومون به من إنجاز مميز ليس مستغربا لما لديهم من خبرة وإمكانيات متميزة .

 

 

وطالب مدراء المنافذ الجوية في كافة مطارات دبي الدولية بتسهيل إجراءات المسافرين من زوار دولة الامارات بحفاوة كما تم استقبالهم بحفاوة.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"مطارات دبي" تلغي إحدى وعشرين رحلة بسبب الضباب

"مطارات دبي" و"هواوي" تبنيان أول مركز بيانات معياري في العالم من المستوى الثالث

مطارات دبي تحول 13 رحلة بسبب الضباب

جمارك دبي تدشن توسعات جديدة في إدارة عمليات المسافرين مبنى المطار 2

تعليقات

المزيد في مواصلات

"طرق دبي" تطلق أشكالا وألوانا جديدة للحافلات المغذية للمترو

السعودية تستدعي 100 ألف مركبة هايلوكس بسبب خلل

خلال يوم واحد إقامة دبي تنهي اجراءات أكثر من 105 آلاف قادم إلى الدولة عبر مطارات دبي

الخطوط الجوية التركية تعلن عن أسعار خاصة على رحلاتها هذا الشتاء بمناسبة موسم الأعياد﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعودية: لجنة حكومية لمراجعة الإيرادات غير النفطية ودراسة لتوريدها إلى الخزينة العامة مباشرة

قانون التبرع التلقائي بالأعضاء بعد الوفاة دون استئذان يدخل حيز التنفيذ في فرنسا

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »