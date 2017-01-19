"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى دوسلدورف بألمانيا

تعتزم "الاتحاد للطيران" تشغيل رحلاتها بين أبوظبي ودوسلدورف بمعدل 14 رحلة أسبوعياً مع إضافتها لرحلة ثانية جديدة يومياً بدءا من 26 مارس المقبل.

ومن شأن الرحلتين اليوميتين توفير المزيد من خيارات السفر للضيوف المحليين المسافرين بين أبوظبي ودوسلدورف وزيادة قدرات الربط من وإلى ألمانيا عبر مركز التشغيل الرئيسي للاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي.

وستزيد الاتحاد للطيران كذلك عدد رحلات الربط الدولية المتاحة من خلال المشاركة بالرمز مع شريكتها طيران برلين عبر دوسلدورف.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، توفر الرحلة الجديدة التي تغادر عند منتصف فترة الصباح من أبوظبي مع رحلة العودة التي تغادر ليلاً من دوسلدورف إمكانية الربط عبر المدينتين إلى وجهات إضافية على امتداد آسيا وأستراليا بما في ذلك بريسبن وبكين وشنغهاي وتشنغدو وسيؤول ومدينة هو تشي منه وجاكرتا وبوكيت وكاتمندو وسيشل وتتيح الرحلة اليومية الإضافية المزيد من رحلات الربط إلى عدد من الوجهات الرائجة ومن بينها بانكوك وكوالالمبور وسيدني ومومباي ودلهي.

ومع الطاقة الاستيعابية الإضافية يرتفع بذلك عدد رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي والوجهات الثلاث للشركة في ألمانيا التي تضم دوسلدورف وفرانكفورت وميونخ من 35 إلى 42 رحلة في الأسبوع بما يضمن الاتساق في الخدمة من حيث تشغيل رحلتين يومياً إلى كل مدينة من المدن الثلاث ..وتشغّل طيران برلين شريكة الاتحاد للطيران رحلتين يومياً كذلك بين أبوظبي وبرلين.

وقال بيتر بومغارتنر الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن الزيادة في عدد رحلاتنا إلى الوجهات العالمية الرئيسية تمثل محور تركيز للاتحاد للطيران حيث يضمن التوسع توفير المزيد من خيارات السفر للضيوف الباحثين عن مرونة أكبر.

وأوضح توماس شنالك الرئيس التنفيذي لمطار دوسلدورف ان الاتحاد للطيران واحدة من شركات الطيران الأرقى جودةً في العالم ومع إضافة رحلتها الثانية الجديدة يومياً بين دوسلدورف وأبوظبي فإن ذلك يظهر بوضوح أن الشركة تدرك مدى أهمية إقليم راين –رور كوجهة سياحية جذابة تضم كذلك واحدةً من أقوى مناطق الأعمال في أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن طيران برلين التي تشغل رحلة يومياً بين دوسلدورف وأبوظبي أبلغت الاتحاد للطيران بقرارها إيقاف تشغيل الخدمة وإعادة توزيع طائرتها المستخدمة على هذه الوجهة لتشغيلها في أسواق أخرى بدءاً من موسم رحلات الصيف لعام 2017.

وستواصل طيران برلين تزويد ضيوفها في دوسلدورف بإمكانية السفر إلى أبوظبي وما وراءها عبر المشاركة بالرمز على الرحلات الجديدة والقائمة بالفعل التي تشغلها الاتحاد للطيران من المدينة الواقعة غرب ألمانيا.

وسيتم توفير حجوزات بديلة على الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران للمسافرين الذين لديهم حجوزات على رحلات طيران برلين من دوسلدورف إلى أبوظبي وما وراءها من وجهات.