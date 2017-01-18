Arabian business
مواصلات

كرت التشغيل.. مخالفة جديدة قصمت ظهر سيارات الأجرة بالسعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 18 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
كرت التشغيل.. مخالفة جديدة قصمت ظهر سيارات الأجرة بالسعودية

أفاد تقرير اليوم الأربعاء أن "كرت التشغيل" الذي تطالبه هيئة النقل العام في العاصمة السعودية الرياض من سائقي سيارات الأجرة الذي لا يحملونه أصلاً ولا يعلمون عنه شيئاً سوى أنه يصدر عن وزارة النقل!

 

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إنه انهال على سيارات الأجرة بالرياض نوع جديد من المخالفات أسمته هيئة النقل العام بـ "كرت التشغيل" وسجلت خلال 20 يوماً آلاف الريالات مهددة 560 شركة بالخسائر نظير جملة المبالغ التي قال عنها أحدهم "إنها جاوزت 100 ألف ريال".

 

وبحسب الصحيفة اليإلكترونية، فإن القصة -كما يرويها المتضررون- هي كانت قبل أسابيع ودون سابق إنذار؛ عندما بدأت حملة المخالفات ترصد عدم حمل "كرت تشغيل"؛ وهي بطاقة تحوي بيانات عن نوع السيارة وموديلها ولونها، ومعلومات أخرى موجودة بالأصل في "استمارة المركبة"، وتصدر من وزارة النقل، غير أنها لم تُطبع، ولم يسبقها حملة توعوية لملاك شركات الأجرة، ولم يتم إشعارهم مطلقاً.

 

وقال أصحاب الشركات إنه لدى كل منهم نحو 300 سيارة، وفي كل يوم يتم تحرير مخالفة واحدة لكل سيارة تتنوع بين كرت التشغيل، وغرامتها 500 ريال، وكرت السائق ألف ريال، ومخالفة التأمين البالغة 500 ريال، ونظافة السيارة من الداخل والخارج وتبلغ 500 ريال أيضاً، ومخالفة التجوال بالشوارع، على الرغم من عدم وجود مواقف مخصصة في الأماكن العامة.

 

وكشفوا أنهم توجهوا لوزارة النقل للتظلم والشكوى بسبب عدم علمهم بالإجراء من ناحية، وعدم جاهزية كروت التشغيل من ناحية أخرى، ولم يتمكنوا من مقابلة المسؤول، ووعدتهم هيئة النقل بإلغاء المخالفات وإعادة تنظيمها إلا أن ذلك لم يتم إطلاقاً.

 

وأكدت الصحيفة أن هيئة النقل العام التزمت الصمتَ لليوم الرابع، في عدم الرد على استفساراتها التي تسلمتها منذ الأحد الماضي حول أحقية تظلم ملاك شركات الأجرة من الإجراء الجديد بخصوص المخالفات.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

قاعدة بيانات موحدة للمركبات المؤمنة بالسعودية

مؤسسة النقد السعودي توقف شركة الدرع العربي من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة

السعودية: ارتفاع مخالفات السير بعد تطبيق ساهر

السعودية تستدعي 100 ألف مركبة هايلوكس بسبب خلل

تعليقات

المزيد في مواصلات

قاعدة بيانات موحدة للمركبات المؤمنة بالسعودية

طيران ناس تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب بالسوق السعودي منتصف 2017

طيران أديل السعودية تستأجر طائرات ايرباص ‭A320‬

"طرق دبي" تنجز المرحلة الأخيرة من مشروع ربط الإشارات الضوئية بمركز التحكم المروري

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

عقد اتفاقية تطوير تطبيقات منطاد مراقبة على ارتفاع 20 كم عن سطح الأرض

بطل العالم للملاكمة يتعرض لإهانات وشتائم بعد نشره صورة لمسجد صلى فيه في دبي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »