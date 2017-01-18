كرت التشغيل.. مخالفة جديدة قصمت ظهر سيارات الأجرة بالسعودية

أفاد تقرير اليوم الأربعاء أن "كرت التشغيل" الذي تطالبه هيئة النقل العام في العاصمة السعودية الرياض من سائقي سيارات الأجرة الذي لا يحملونه أصلاً ولا يعلمون عنه شيئاً سوى أنه يصدر عن وزارة النقل!

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إنه انهال على سيارات الأجرة بالرياض نوع جديد من المخالفات أسمته هيئة النقل العام بـ "كرت التشغيل" وسجلت خلال 20 يوماً آلاف الريالات مهددة 560 شركة بالخسائر نظير جملة المبالغ التي قال عنها أحدهم "إنها جاوزت 100 ألف ريال".

وبحسب الصحيفة اليإلكترونية، فإن القصة -كما يرويها المتضررون- هي كانت قبل أسابيع ودون سابق إنذار؛ عندما بدأت حملة المخالفات ترصد عدم حمل "كرت تشغيل"؛ وهي بطاقة تحوي بيانات عن نوع السيارة وموديلها ولونها، ومعلومات أخرى موجودة بالأصل في "استمارة المركبة"، وتصدر من وزارة النقل، غير أنها لم تُطبع، ولم يسبقها حملة توعوية لملاك شركات الأجرة، ولم يتم إشعارهم مطلقاً.

وقال أصحاب الشركات إنه لدى كل منهم نحو 300 سيارة، وفي كل يوم يتم تحرير مخالفة واحدة لكل سيارة تتنوع بين كرت التشغيل، وغرامتها 500 ريال، وكرت السائق ألف ريال، ومخالفة التأمين البالغة 500 ريال، ونظافة السيارة من الداخل والخارج وتبلغ 500 ريال أيضاً، ومخالفة التجوال بالشوارع، على الرغم من عدم وجود مواقف مخصصة في الأماكن العامة.

وكشفوا أنهم توجهوا لوزارة النقل للتظلم والشكوى بسبب عدم علمهم بالإجراء من ناحية، وعدم جاهزية كروت التشغيل من ناحية أخرى، ولم يتمكنوا من مقابلة المسؤول، ووعدتهم هيئة النقل بإلغاء المخالفات وإعادة تنظيمها إلا أن ذلك لم يتم إطلاقاً.

وأكدت الصحيفة أن هيئة النقل العام التزمت الصمتَ لليوم الرابع، في عدم الرد على استفساراتها التي تسلمتها منذ الأحد الماضي حول أحقية تظلم ملاك شركات الأجرة من الإجراء الجديد بخصوص المخالفات.