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قاعدة بيانات موحدة للمركبات المؤمنة بالسعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 18 يناير 2017
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قاعدة بيانات موحدة للمركبات المؤمنة بالسعودية

كشفت مصدر مطلع عن تعاون عدة جهات في المملكة العربية السعودية لإنشاء قاعدة بيانات للمركبات المؤمنة لتسهيل تطبيق الغرامات على المركبات غير المؤمنة عن طريق كاميرات مخفية في مركبات المرور.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المصدر إن المديرية العامة للمرور وشركات التأمين تتعاونان لإنهاء ربط سجلات المركبات المؤمنة مع كافة الجهات المعنية وبدء العمل بناء على تلك السجلات إضافة إلى دمج المركبات غير المؤمنة عبر سجلات إدارة المرور.

 

وقال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى أن مشروع قاعدة البيانات الموحدة يضم معلومات كافة المركبات المؤمنة وغير المؤمنة، مشيراً إلى عدم إطلاقه حتى الآن لعدم استيفاء بعض المتطلبات النظامية والقانونية.

 

وأضاف "العيسى" بحسب الصحيفة أنه سيكون هناك ربط بين شركات التأمين والمرور وعدة جهات أخرى، وأكد أن نسبة المركبات المؤمنة لا تتجاوز  45-50 بالمئة فقط من المركبات في المملكة.

 

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إن مخالفة عدم وجود تأمين للمركبة موجودة بجدول المخالفات تحت مسمى "عدم وجود وثيقة تأمين" وقيمة الغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 150.

 

وأكد "الربيعان" أنه لا يوجد حالياً أي إضافة لمخالفات مرورية جديدة إلى اللائحة غير ما هو موجود بالنظام وما تم التعديل عليه مؤخراً في قرار مجلس الوزراء.

 

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