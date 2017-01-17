طيران ناس تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب بالسوق السعودي منتصف 2017

توقع بول بيرن الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس السعودية المنخفضة التكلفة أن تقدم شركته طلباً للحصول على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لطرح الشركة للاكتتاب العام الأولي بمنتصف العام 2017.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، نقلت وكالة بلومبيرغ عن "بيرن" إن طيران ناس تعمل مع البنك السعودي الفرنسي -خامس أكبر بنك في المملكة- لطرح حصة من أسهمها ستحدد من قبل المساهمين.

وكان بندر المهنا الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس القابضة قال في 2015 إنه من المتوقع أن يتم طرح جزء من أسهم "طيران ناس" في السوق السعودي خلال الثلاث سنوات القادمة.

وكانت شركة "طيران ناس" المملوكة بنسبة 34.1 بالمئة لشركة المملكة القابضة -المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال- قد وقعت مؤخراً اتفاقية مع شركة "إيرباص"، لشراء 80 طائرة جديدة من طراز إيه 320(A320neo)، بقيمة 8.6 مليار دولار (32.25 مليار ريال).