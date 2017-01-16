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مواصلات

طيران أديل السعودية تستأجر طائرات ايرباص ‭A320‬

أريبيان بزنس
الاثنين، 16 يناير 2017
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طيران أديل السعودية تستأجر طائرات ايرباص ‭A320‬

(رويترز) - قال مسؤول تنفيذي بايرباص اليوم الإثنين إن طيران أديل شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية ستستأجر ست طائرات ايرباص ‭‭‭A320‬‬‬ مما يشير إلى أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية ربما تتفوق مجددا على منافستها الأمريكية بوينج في سباق الفوز بصفقات كبيرة في الشرق الأوسط.

 

تخطط طيران أديل التي تطلق خدماتها منتصف 2017 لتشغيل أسطول يتضمن ما يصل إلى 50 طائرة نحيفة البدن بحلول 2020 وقال صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية العام الماضي إن طيران أديل ستشغل طائرات مستأجرة إيرباص أو بوينج.

 

وقال فؤاد عطار العضو المنتدب لايرباص في الشرق الأوسط لرويترز إن طيران أديل ستشغل ست طائرات ايرباص. كان عطار يتحدث على هامش مؤتمر صحفي في الرياض حيث أعلن عن إبرام طيران ناس شركة الطيران منخفض التكلفة الوحيدة التي تعمل الآن في المملكة صفقة لشراء 80 طائرة من ايرباص.

 

 

وأكد متحدث باسم ايرباص في وقت لاحق لرويترز بالهاتف طراز الطائرات وترتيبات التأجير في صفقة طيران أديل.

 

 

وقال المتحدث إن طائرات من النسخة الحالية ‭‭‭A320‬‬‬ ستستأجر من خلال طرف لم يفصح عنه وسيبدأ تسليمها في النصف الثاني من العام مضيفا أن ايرباص لم تبرم صفقات مع طيران أديل بخلاف الست طائرات.

 

 

ولم تستجب الخطوط السعودية على الفور لطلب بالبريد الالكتروني للتعليق.

 

 

وعرضت طائرة ايرباص ‭‭‭A320neo‬‬‬ وهي أحدث نسخة من هذا الطراز خلال مراسم إطلاق طيران أديل في ابريل نيسان 2016.

 

 

وأكد المتحدث باسم ايرباص أن السعودية الخليجية وهي شركة طيران جديدة بدأت أنشطتها في الفترة الأخيرة في المملكة تسلمت أربع طائرات طلبتها من النسخة الحالية ‭‭‭A320‬‬‬.

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