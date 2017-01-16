طيران أديل السعودية تستأجر طائرات ايرباص ‭A320‬

(رويترز) - قال مسؤول تنفيذي بايرباص اليوم الإثنين إن طيران أديل شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية ستستأجر ست طائرات ايرباص A320 مما يشير إلى أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية ربما تتفوق مجددا على منافستها الأمريكية بوينج في سباق الفوز بصفقات كبيرة في الشرق الأوسط.
تخطط طيران أديل التي تطلق خدماتها منتصف 2017 لتشغيل أسطول يتضمن ما يصل إلى 50 طائرة نحيفة البدن بحلول 2020 وقال صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية العام الماضي إن طيران أديل ستشغل طائرات مستأجرة إيرباص أو بوينج.
وقال فؤاد عطار العضو المنتدب لايرباص في الشرق الأوسط لرويترز إن طيران أديل ستشغل ست طائرات ايرباص. كان عطار يتحدث على هامش مؤتمر صحفي في الرياض حيث أعلن عن إبرام طيران ناس شركة الطيران منخفض التكلفة الوحيدة التي تعمل الآن في المملكة صفقة لشراء 80 طائرة من ايرباص.
وأكد متحدث باسم ايرباص في وقت لاحق لرويترز بالهاتف طراز الطائرات وترتيبات التأجير في صفقة طيران أديل.
وقال المتحدث إن طائرات من النسخة الحالية A320 ستستأجر من خلال طرف لم يفصح عنه وسيبدأ تسليمها في النصف الثاني من العام مضيفا أن ايرباص لم تبرم صفقات مع طيران أديل بخلاف الست طائرات.
ولم تستجب الخطوط السعودية على الفور لطلب بالبريد الالكتروني للتعليق.
وعرضت طائرة ايرباص A320neo وهي أحدث نسخة من هذا الطراز خلال مراسم إطلاق طيران أديل في ابريل نيسان 2016.
وأكد المتحدث باسم ايرباص أن السعودية الخليجية وهي شركة طيران جديدة بدأت أنشطتها في الفترة الأخيرة في المملكة تسلمت أربع طائرات طلبتها من النسخة الحالية A320.المزيد من أخبار السعودية
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